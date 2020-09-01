Война неизбежна - Лукашенко ошеломил мир новым признанием

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, решил в очередной раз прокомментировать ситуацию в стране. По словам скандального политика, его беспокоит не власть — он, мол, просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну. Президент подчеркнул, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать "людей и их детей". Он также неожиданно заявил, что продолжение протестов против действующей власти в Беларуси приведет к гражданской войне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну. Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", — заявил скандальный политик.

Он также упомянул о чиновниках-предателях, которые вырвались сейчас в координационный совет. Александр Лукашенко отметил, что в любом обществе хватает таких людей. Президент заявил, что всегда "старался относиться к ним по-отечески" и поддерживал на карьерном пути.

"Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то упала. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, упадет — надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть почти лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", — добавил он.

Также Лукашенко озвучил новое предупреждение своему народу.

"Война неизбежна, если население республики продолжит ломать друг друга через колено. Вот этого быть не должно", — отметил диктатор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко начал публично угрожать санкциями странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии.