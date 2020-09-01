Терпеть не будем - на международной арене вспыхнул новый конфликт

1 сентября международное сообщество всколыхнул новый резонансный скандал — стало известно, что власти Австрии заподозрили Турцию в шпионаже после задержания в стране предполагаемого шпиона, который следил за критиками турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в альпийской стране. О задержании во время пресс-конференции заявил глава МВД страны Карл Негаммер. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

"В Австрии нет места турецком шпионажу. Должно быть ясно, что мы не потерпим такого подхода", — заявил Негаммер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Австрия планирует дипломатические шаги в связи с задержанием, а судебная власть предъявит обвинение в шпионаже. Стоит отметить, что вероятный шпион был обнаружен несколько недель назад в ходе расследования беспорядков между курдскими и турецкими националистическими демонстрантами в Вене. Также отмечается, что этот человек ранее был арестован в Турции и турецкие спецслужбы пытались привлечь его в роли информатора, чтобы шпионить за соотечественниками в Австрии. Утверждается, что этот человек дал соответствующие показания. Вполне возможно, что задержанный — женщина. Более подробная информация о ней не разглашается.

Австрийское информационное агентство APA сообщило, что Негаммер также проинформировал федерального министра внутренних дел Германии Хорсте Зеехофера о шпионском деле. Австрийский министр на это ответил, что обе страны должны вместе бороться в Европе против влияния Анкары.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана оперативно отреагировала на серию обысков в домах крымских татар, которые организовала пророссийская власть в оккупированном Крыму 31 августа. В МИД Турции жестко раскритиковали действия оккупантов.