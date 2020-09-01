Терпеть не будем - на международной арене вспыхнул новый конфликт

1 сентября международное сообщество всколыхнул новый резонансный скандал — стало известно, что власти Австрии заподозрили Турцию в шпионаже после задержания в стране предполагаемого шпиона, который следил за критиками турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в альпийской стране. О задержании во время пресс-конференции заявил глава МВД страны Карл Негаммер. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на австрийское издание Die Presse.
"В Австрии нет места турецком шпионажу. Должно быть ясно, что мы не потерпим такого подхода", — заявил Негаммер.
Австрийское информационное агентство APA сообщило, что Негаммер также проинформировал федерального министра внутренних дел Германии Хорсте Зеехофера о шпионском деле. Австрийский министр на это ответил, что обе страны должны вместе бороться в Европе против влияния Анкары.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана оперативно отреагировала на серию обысков в домах крымских татар, которые организовала пророссийская власть в оккупированном Крыму 31 августа. В МИД Турции жестко раскритиковали действия оккупантов.