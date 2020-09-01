Должны воспользоваться моментом - Папа Римский поразил заявлением о коронавирусе

Человечество должно воспользоваться периодом пандемии коронавируса COVID-19 для ценный опыт, считает Папа Римский Франциск. События последних месяцев могут принести много пользы в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его послание по поводу Всемирного дня молитвы о защите творения.

По его словам, глобальный кризис многому научил людей.

"Нынешняя пандемия научила нас простом и скромном жизни, этот кризис в определенной степени дал нам возможность жить иначе. Мы увидели, как Земли удается восстанавливаться, если мы даем ей передышку: воздух стал чище, воды более прозрачные, отдельные виды животных вернулись туда, где давно исчезли", — пояснил понтифик.

Он назвал сегодняшнюю ситуацию "перекрестком", на котором человечество должно сделать выбор.

"Мы должны воспользоваться моментом, чтобы положить конец разрушительной практике эксплуатации, вернувшись к созданию... Необходимо уничтожить вредные аспекты нашей экономики и принять только благоприятные и плодотворные модели развития, торговли, производства, транспорта", — отметил Франциск.

Он призвал к выполнению Парижского соглашения по климату, а мощные страны должны забыть долги слабых соседей перед угрозами, которые спровоцировала пандемия COVID-19 .

По состоянию на 1 сентября в мире обнаружили изначально глобальной эпидемии более 25000000 случаев новой инфекции. Более 851 тысяча человек умерла от поражения вирусом.