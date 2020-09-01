Довольно напряженный момент - в Кабмине объяснили, что будет с карантином

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о возможном продлении карантина после октября. Текущую ситуацию с коронавируса COVID-19 он назвал напряженной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Page.

По его словам, одновременно продлении режима сопровождаться смягчениями.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет достаточно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", — пояснил Шмыгаль.

Он отметил, нового локдауну вроде весеннего уже не будет, сейчас Украина вообще нельзя остановить на два или более недели.

"Мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся." Красные "зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепи в тех локальных местах вспышек", — добавил премьер.

Напомним, жесткий карантин по всей Украине продолжался около двух месяцев с середины марта до мая.

В это время было заблокированной работы развлекательных заведений, движение общественного транспорта, гастрономические локации работали только в режиме на вынос.

По состоянию на начало сентября в Украине действует адаптивный карантин, который пролонгировали до 31 октября. На 1 сентября обнаружили 123 303 случая COVID-19 по итогам предыдущих суток — 2088 новых.

Как сообщал ONLINE.UA, в городах и районах, попавших в красную карантинную зону, запрещено открывать учебные и дошкольные учреждения с 1 сентября. МОЗ и МОН рекомендовали там снова ввести дистанционное обучение, но местные власти протестует против этого. В частности, в красную зону попало город Ивано-Франковск.