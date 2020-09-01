Повышение цены на газ - Нафтогаз наконец раскрыл причину

Внезапное повышение цены на газ в Украине произошло с естественных для этого периода причинам, утверждают в НАК "Нафтогаз". Председатель правления компании Андрей Коболев пояснил, цена всегда поднимается после лета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление чиновника в телеэфире.

По его словам, подобную тенденцию можно наблюдать ежегодно.

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает на зиму — на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции — провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок", — пояснил Коболев.

В то же время он обратил внимание на связь украинского рынка с общим европейским.

"Глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, то украинский рынок тоже растет", — добавил председатель правления "Нафтогаза".

Следует заметить, подорожание газа для населения достигло состоянию на начало сентября почти полтора раза. Первые две недели месяца могут отличиться фиксацией на уровне 4,73 гривны за кубометр, а вот следующие две недели — 5,24 гривны.

Напомним, с 1 августа в Украине официально заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. Стоит обратить внимание на то, что на украинском после запуска рынка ожидают две принципиальные изменения.

Во-первых, отныне населения может свободно менять поставщика — что важно понимать, это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной. Во-вторых, цена на газ отныне будет рыночной.

Как сообщал ONLINE.UA, 27 августа официально стало известно, что НАК "Нафтогаз" Украины резко повысила стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% — с 4,73 гривны до 5,24 гривны за кубический метр.

Стоит обратить внимание на то, что в рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% — с 2,59 грн до 4,7 грн за кубометр.