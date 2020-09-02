Гороскоп на 02 сентября для всех знаков зодиака

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

У Раков отличная память, поэтому когда Раки говорят "не помню" — они просто не хотят об этом говорить. лучше всего на свете Раки умеют жить в семье. Они в это вкладывают всю душу... И вообще, похоже на то, что семью придумали Раки!

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Не лучший день, чтобы общаться с братьями нашими меньшими, особенно, если тот или иной братик наделен от природы зубами и когтями внушительных размеров. Нынче вы можете оказаться в роди точилки для оных. Отдайте предпочтение неодушевленным игрушкам.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Ваша еда сегодня должна быть максимально простой и, в то же время, сытной. Для диет и прочих издевательств над организмом день весьма неудачен. Так что отбросьте сомнения прочь и отправляйтесь есть бифштекс. Или шашлык. Например, из индейки. И не слушайте ничего не понимающих в жизни людей, которые будут с пеной у рта вам доказывать, что всё, что не из баранины, шашлыком не является.

Общий гороскоп для Овнов

Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня звезды рекомендуют вам сбежать из офиса чем раньше, тем лучше. Лишь бы неприятностей с начальством из-за этого не возникло, а то ведь всякое может случиться. Иначе за рабочим столом вы, как водится, все пропустите, и узнаете уже от третьих лиц, что не есть хорошо.

Любовный гороскоп для Овнов

Постарайтесь сегодня быть максимально уверенным в ваших силах. Только в этом случае вы добьётесь благосклонности интересного вам представителя противоположного пола или же нужной реакции вашего ныне существующего любимого человека. Терпение и труд все перетрут.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не торопитесь сегодня обвинять вашего коллегу или партнера во всех смертных грехах и заодно приписывать ему пару-тройку своих. Вполне возможно, завтра вам это аукнется, причем довольно сильно и неприятно. Постарайтесь сдерживаться и быть молчаливым. Можно даже стеснительным.

Общий гороскоп для Тельцов

Время веселиться! Проведите этот день в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить на завтра.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете всерьез волноваться за вашего любимого человека, потому что его поведение будет для вас воистину непредсказуемым. Впрочем, чересчур бояться за его жизнь и здоровье не стоит: он человек взрослый и здравомыслящий, поэтому просто не позволит сделать с собой нечто такое, что ему не понравится.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче уделите внимание шее. Замотайте ее в шарфик или прикройте воротником: любой сквозняк может добраться до нее, и тогда не поздоровится всему вашему организму.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

О вкусах не спорят, особенно сегодня и тем более — с теми, кому предстоит питаться тем, что вы намерены готовить. Не делайте из меню основания для конфликта.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов, нынче вам вполне могут дать действительно полезный.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Вы стали чересчур много засиживаться в офисе допоздна? Думаете, что таким образом вы сможете надеяться на похвалу начальства? Скорее сейчас вы слишком переутомитесь и не сделаете ничего того, что смогли бы с ясной головой сделать и днем. Кроме того, платить за рвение вам больше не станут.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Основной упор сегодня следует сделать на овощи. И чем больше их видов на вашем столе побывает, тем лучше. Весьма уместны будут разные виды рагу из овощей и пироги с начинкой из смеси различных даров огорода. Не увлекайтесь бобовыми в чистом виде, разве что — с составе супа (горохового, фасолевого или чечевичного), предпочтительны кабачки цуккини, сладкие перцы и помидоры, морковь, свекла, репа и лук с чесноком.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день даже самые неприятные с первого взгляда события обернутся для вас пользой в личной жизни. Потерянный мобильник станет поводом для встречи с прекрасным незнакомцем или незнакомкой аналогичного свойства, уехавший из-под носа автобус заставит вас пройтись пешком, в результате чего вы тоже сможете встретить свою судьбу, и так во всем. Главное, постарайтесь не упустить свой шанс!

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня звезды не рекомендуют Близнецам пить алкоголь в каких бы то ни было количествах, поскольку он крайне негативно скажется на вашем здоровье. Разве что кефир станет приятным исключением из этого печального правила. Вопрос, сколько для достижения нирваны нужно выпить кефира...

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче Ракам гораздо полезнее будет, по возможности, больше бывать в одиночестве, нежели в обществе людей. Стоит избегать суеты и позаботиться о своих истерзанных нервах, послушайте успокаивающую музыку.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам стоит поблагодарить вашего любимого человека. За что — решать вам. Пусть хотя бы за то, что он у вас есть и вы его любите — это тоже весьма и весьма немало. Главное, чтобы ваша благодарность была искренней и шла от сердца: фальшь лишь испортит ваши отношения.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вас неожиданно посвятит вдохновение, которое не будет покидать вас на протяжении всего дня. Это наверняка заставит вас изменить планы — это не повод расстраиваться. Считайте, что вам крупно повезло.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня на вашу долю может выпасть участь хозяина на мероприятии, предполагающем серьезное застолье. Даже если происходить оно будет не на вашей территории, повозиться с меню, сервировкой, напитками и, самое ужасное — развлечениями для гостей, придется именно вам. Не увлекайтесь рыбными закусками, им лучше предпочесть грибы, овощи и копчености.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Вам стоит извиниться. Попросите прощения у всех, перед кем вы виноваты и не виноваты (так, на всякий случай). И у вашего любимого человека в первую очередь. Ваше счастье, если он просто рассмеётся и поцелует вас. Значит, всё действительно хорошо...

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день звезды рекомендуют вам пить только настоящий чай. Про всяческие фиточаи, обещающие молодость, здоровье и прочие радости жизни, лучше забыть, хотя бы на сегодня: они принесут вашему организму больше вреда, чем пользы.

Бизнес-гороскоп для Львов

Чтобы быть сегодня успешным, вам необходимо сохранить позитивный настрой на протяжение всего дня, и лучше всего для достижения такого гармоничного состояния вам поможет общение с приятными людьми. Отгородите себя от негативных эмоций, не позволяйте кому-то отравлять вам жизнь.

Кулинарный гороскоп для Львов

При известном везении сегодня вам удастся ощутить чувство полета. Причем опьянение к этому ни малейшего отношения иметь не будет, напротив, алкоголь нынче допустим в крайне незначительных дозах. Постарайтесь, чтобы съеденная вами пища не стала препятствием к достижению этого замечательного состояния, кушайте только легкие и воздушные блюда. Листик салата, пол яблочка, тонюсенький, полупрозрачный ломтик ветчины, ягодный десерт со взбитыми сливками — вот дозволенные нынче блюда.

Общий гороскоп для Львов

Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее. Сегодня вам не помешает некоторая осмотрительность.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день горло — самое уязвимое место в вашем организме, поэтому постарайтесь не увлекаться холодными напитками и пением на ветру.

Кулинарный гороскоп для Дев

Повезет сегодня тому, кто рискнет взяться за приготовление продукта, до сей поры не испробованного. Главное, приготовить его так, чтобы самому не было страшно пробовать содеянное.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вас ожидают приятные неожиданности. Возможно, вам вдруг повысят зарплату, выдадут премию или уменьшат количество рабочих часов в неделю без ущерба для прибыли. Однако так или иначе, вам не стоит чересчур рассчитывать на везение: оно может и не помочь.

Любовный гороскоп для Дев

Все попытки Дев пополнить семейную копилку сегодня могут пойти прахом, так что лучше просто постараться ничего не тратить. Будет выгоднее. Только не слишком наседайте с этим вопросом на других членов семьи. Они же не виноваты, что сегодня положение звезд для вас столь финансово неблагополучно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей — вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.

Бизнес-гороскоп для Весов

Ситуация сегодня едва ли не выйдет из-под контроля и будет грозить вам серьезными неприятностями в будущем, если вы не сумеете признать допущенную ошибку и принять соответствующие меры, чтобы ликвидировать последствия своих необдуманных действий.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня ваш любимый человек будет очень ранимым и впечатлительным, что весьма осложнит для вас процесс общения с ним: его придется постоянно успокаивать, уговаривать, что все будет хорошо и вообще всячески морально поддерживать. Это окажется непросто, но необходимо.

Кулинарный гороскоп для Весов

Этот день хорош для горячих личностей и огненных знаков. Съешьте что-нибудь остренькое. Не такое, конечно, чтобы пылать пожаром в течение суток после приема пищи, а так — на полчасика-часик. Ну а если острого вы есть не желаете или не можете — отдайте предпочтение максимально горячим блюдам. Остывшее кушать не стоит ни в коем случае.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче возможны отеки и покраснение век, особенно после сна. Чтобы избавиться от них попробуйте контрастное умывание, а также различные примочки на основе всевозможных лечебных трав.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам очень захочется сделать для вашего любимого человека какой-то приятный подарок, который его обрадует и удивит одновременно. Он будет несказанно благодарен вам за проявленное ему внимание, если вы точно все рассчитаете с его вкусами и желаниями.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче старайтесь быть крайне внимательны, по вашей неосторожности вы можете заполучить мелкие травмы, особенно на производстве. Обязательно держите при себе противовоспалительное средство.

Общий гороскоп для Скорпионов

В данный момент вы находитесь либо в начале серьезных отношений, либо в конце таковых, и что именно случится далее целиком зависит от вас. Помните, что за последствия нынешних событий винить или хвалить стоит лишь себя самого.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам следует с повышенным вниманием отнестись к своему здоровью. Не кушайте на сквозняках, не ешьте мороженое и не пейте холодный лимонад на морозе, если вам что-то не рекомендовано, значит, нынче вам этого есть совсем нельзя, ни под каким видом. Заодно для профилактики можете исключить жирное, острое и соленое и, разумеется, алкоголь. То немногое из съедобного, что останется в списке после введения этих ограничений кушать понемногу, но часто.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня звезды рекомендуют вам целиком и полностью сосредоточиться на получении приятных ощущений от рабочего процесса. Они наверняка будут, просто не сразу вы сможете их заметить.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынешний день не слишком подходит для тех, кто склонен петь дифирамбы растительной пище, полностью отказываясь от животной. Нынче нужно есть мясо. Во всех видах, на завтрак обед и ужин. И супы рекомендуется употреблять именно мясные, наваристые, с кусками вареного мяса и мозговой косточкой. В общем — почувствуйте себя хищником.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам, возможно, придется выслушать несколько довольно-таки нелестных отзывов о человеке, который вам совсем небезразличен, что может пошатнуть вашу веру в него. Держитесь крепче — верить наговорам — последнее дело.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете опасным человеком. В своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете особенно церемониться с тем, что попытается преградить ваш путь. Постарайтесь никого не покалечить.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вас ожидает достаточно напряженный, но зато весьма необычный день в плане общения и новых полезных знакомств. Велика вероятность того, что ваш начальник забудет вас предупредить о важном совещании, так что поинтересуйтесь лишний раз, чтобы потом не быть виноватым.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Голодание — это здорово и полезно, но не в таких объемах, в которых вы его планируете! Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не ослабить им свой организм до предела. Он будет отчаянно бороться за жизнь, не спорьте с ним слишком рьяно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш начальник усложнит вам жизнь, подкинув пару-тройку дополнительных заданий. Выполнять которые вы в общем-то не обязаны, но было бы куда лучше, если бы все же выполнили. Постарайтесь оправдать его надежды, но как можно быстрее, дабы работой себя не перегружать.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Не самый лучший день, чтобы не обращать внимания на мелкие недомогания. То, что можно легко исправить сейчас, будучи запущено может доставить массу неприятностей. Даже если речь идет всего лишь о камешке в туфле.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Этот день как никакой иной подходит для того, чтобы заняться оптимизацией своего подхода к потреблению пищи и рационализацией своего меню. Займитесь подсчетом калорий — очень увлекает. К вечеру вы так утомитесь от этого занятия, что вам будет уже решительно все равно, что именно кушать, в каком количестве и в каких сочетаниях. Зато потомкам останется немалый талмуд с расчетами — глядишь, и пригодится кому.

Любовный гороскоп для Козерогов

Постарайтесь сегодня без слов понять вашего любимого человека и без слов же поддержать его. Ему это действительно очень нужно. Мысль изреченная есть ложь, если верить классику, а вот глаза и руки не лгут никогда. Вы знаете вашу половинку как никто другой, а значит, лучше кого бы то ни было сможете ей помочь.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня, как бы вам ни хотелось предпринять активные действия, к которым вы так готовились, увы, всё пойдет совсем не так. Приложенные усилия окажутся почти что ничтожными, по сравнению с тем, что вы должны были сделать. Поэтому вам следует совершить рывок, чтобы продвинуться к своей цели.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день вам захочется легких и необременительных отношений, без каких бы то ни было обязательств с вашей стороны. Тогда придется вам смириться с тем, что и у вашей второй половины таких обязательств перед вами не будет: два свободных и в общем-то чужих друг другу человека...

Кулинарный гороскоп для Водолеев

День благоприятен для гурманов, обладающих изрядным количеством времени и умеющих как минимум сносно готовить. Оттянитесь на кухне как следует, не забывая по полной программе использовать все ресурсы вашего холодильника, за исключением, разве что, валяющихся в морозильной камере готовых пельменей.

Общий гороскоп для Водолеев

Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше носа из дома не показывать и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче Водолеям может пойти на пользу гимнастика для лица. Хотя бы погримасничайте перед зеркалом, если не знаете, что это такое. Улыбнуться лишний раз тоже будет невредно.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 02 сентября 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Побалуйте себя сегодня. Да не какой-нибудь гастрономической малостью, вроде лишнего пирожного — постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Что вы более всего любите из супов? Закусок? Основных блюд? Все должно соответствовать вашему представлению о самом лучшем обеде, завтраке и ужине. И не надо думать, что вы сможете отделаться чем-то одним.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Нынче ленность будет побеждена рабочим энтузиазмом. Неважно, что именно вы сделаете, важно — как вы справитесь с сопротивлением окружающих, которым, в отличие от вас ничего делать не хочется.

Общий гороскоп для Рыб

Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вы захотите быть уверенным в том, что проживете с вашим любимым человеком вместе всю оставшуюся жизнь и даже немного больше. Даже если у него не будет столь твердой уверенности в завтрашнем дне, ему придется создать ее правдоподобную иллюзию.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день массаж будет Рыбам особенно полезен. Особенно если массаж этот будут делать руки любящего вас человека. Тут даже умение не так важно: главное, чтобы тепло и забота чувствовались.