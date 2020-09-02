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Курс валют на сегодня 2 сентября - доллар стал дороже, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 2 сентября - доллар стал дороже, евро дорожает

На среду, 2 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 2 сентября цена доллара США составит 27 гривен 6 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 7 копеек, что в свою очередь на 18 копеек больше чем в вторник, 1 сентября.

В вторник, 1 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.595/27.575 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.09/33.06 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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