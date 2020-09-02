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Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 2 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 2 сентября Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирус в Украине стремительно растет — в среду, 2 сентября, зафиксировали 2495 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 125 798 человек, из них 2656 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 58817 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 64325 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Что важно понимать, по состоянию на 2 сентября во мире зарегистрировали почти 259 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. В Украине за минувшие сутки насчитали 2088 случаев COVID-19. Таким образом Украина оказалась на 14 месте в мире по числу новых случаев. В этот же день в Индии обнаружили 78 тыс новых больных, в Бразилии и США — почти 42 тыс, в Аргентине — 10 500, в Колумбии — около 9000, в Испании — более 8000. От осложнений болезни умерли 5853 человека. Всего за время пандемии в мире диагностировали 25,8 млн больных коронавирусом. Число летальных исходов составляет 860 тыс. Смогли побороть болезнь уже более 18 млн. Активными остаются 6,8 млн случаев. 

Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 2 сентября (1)

Напомним, что 1 сентября глава государства Владимир Зеленский обратился к украинским гражданам со срочным заявлением — он отметил, что заменить живую школу на школу онлайн невозможно, однако уже сейчас наша страна готова к формату дистанционного образования, если будет большая волна COVID-19.

 Заменить живую школу на школу онлайн невозможно. Хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19 ", — подчеркнул глава государства.

Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 2 сентября (2)

2 сентября стало известно, что США не будут участвовать в международной разработке вакцины от COVID-19, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения. США решили остаться в стороне от инициативы COVAX, к которой присоединились более 170 стран, и сосредоточиться на собственных разработках. Две вакцины от COVID-19 находятся на испытаниях 3 фазы в США — вакцины от Moderna и Pfizer / BioNTech; еще два препарата, как ожидается, начнут испытывать на 3 фазе до середины сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава КМУ Денис Шмыгаль предупредил о возможном продлении карантина после октября. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, Украина, Минздрав, количество больных, статистика 2 сентября, статистика по областям, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:09:11, 02.09.2020

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