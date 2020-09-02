Это произойдет после 15 сентября - Кабмин всколыхнул новый громкий скандал

Недавно глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко неожиданно для всех сообщил, что в монобольшинстве есть вопросы к работе экономического блока Кабинета министров Украины. 30 августа глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке правительства. С отдельным комментарием по этому поводу выступил также первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук подтвердил, что два представителя КМУ могут вскоре отправить в отставку. Стоит обратить внимание на то, что речь идет о главе Минфина Сергее Марченко и министре экономики Игоре Петрашко. Об этом Стефанчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я думаю, что такая ситуация назревает (кадровые изменения в правительстве — ред.). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", — подчеркнул представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Руслан Стефанчук обратил внимание на то, что соответствующие выводы будут сделаны после 15 сентября. Именно тогда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде бюджетную резолюцию на следующий год (постановление с очерченными направлениями бюджетной политики — ред).

"Я думаю, что все будет зависеть от одного: насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будет предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19 ", — отметил украинский политик.

Стоит обратить внимание на то, что Игоря Петрашко ВРУ назначила на должность министра экономики в марте этого года. В конце того же месяца украинский парламент одобрил кандидатуру Сергея Марченко на пост министра финансов. Что важно понимать, ранее никаких претензий со стороны украинской власти к этим министрам не было.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минфина Сергей Марченко поделился с украинцами важными данными — он рассказал, что замена в.и.о. председателя Государственной таможенной службы произошла из-за проволочек реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.