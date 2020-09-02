Нужно это сделать - Меркель бросилась защищать Путина и его интересы

Лидер Германии Ангела Меркель шокировала международное сообщество новым провокационным заявлением — она еще раз подтвердила свою приверженность завершению строительства сканадльного газопровода Северный поток-2 , за которым стоит команда главы Кремля Владимира Путина. Кроме того, она обратила внимание на то, что считает действия американских властей, которые до сих пор делают все возможное, чтобы остановить строительство газопровода с помощью мощных санкций, неправомерными. Свою позицию канцлер ФРГ озвучила во время визита в свой избирательный округ в городе Штральзунд. Что важно понимать, Штральзунд расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, для экономики которой новый газопровод очень важен. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на RTL.

"Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", — подчеркнула Ангела Меркель.

Стоит обратить внимание на то, что неделю назад лидер Германии официально сообщила, что вопрос газопровода Северный поток-2 и отравления российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать. Она начала уверять, что скандальный трубопровод должен быть достроен. Что интересно, французский лидер Эммануэль Макрона рассказал, что он высказывал свои сомнения относительно газопровода в разговоре с Меркель. По словам президента Франции, его смущает, что российский трубопровод увеличит зависимость Европы от поставок российского газа.

Что важно понимать, 31 августа официально стало известно, что российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному со скандальным газопроводом. Согласно последним данным, "Газпром" 24 августа подал апелляцию в польский суд на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе на 48 млн евро по делу, связанному со строительством Северного потока-2 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС неожиданно для всех начал защищать Путина. Власти Евросоюза уже начали разрабатывать механизм, который позволит команде главы Кремля Владимира Путина и странам ЕС избежать санкций США.