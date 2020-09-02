Нужно это сделать - Меркель бросилась защищать Путина и его интересы

Лидер Германии Ангела Меркель шокировала международное сообщество новым провокационным заявлением — она еще раз подтвердила свою приверженность завершению строительства сканадльного газопровода Северный
"Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", — подчеркнула Ангела Меркель.
Стоит обратить внимание на то, что неделю назад лидер Германии официально сообщила, что вопрос газопровода Северный
Что важно понимать, 31 августа официально стало известно, что российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному со скандальным газопроводом. Согласно последним данным, "Газпром" 24 августа подал апелляцию в польский суд на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе на 48 млн евро по делу, связанному со строительством Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС неожиданно для всех начал защищать Путина. Власти Евросоюза уже начали разрабатывать механизм, который позволит команде главы Кремля Владимира Путина и странам ЕС избежать санкций США.