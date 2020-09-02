Вакцина против коронавируса - МОЗ неотложно обратилось к украинцам

В мире продолжается разработка сразу нескольких потенциальных препаратов против коронавируса COVID-19 . В Министерстве здравоохранения назвали главные критерии для вакцины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, общее количество проектов по разработке вакцин на разных стадиях достигает 33.

Ляшко объяснил, для полноценного действенного препарата важные три фактора:

формирование надежной иммунного ответа;

создание мощного Т-лимфоцитного иммунитета;

отсутствие каких-либо серьезных побочных эффектов.

Сейчас в мире существует уже 9 разработок, специалисты вывели на третью клиническую стадию.

"После завершения, в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок", — отметил Ляшко.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в ближайшее вероятным периодом для массового производства вакцины и ее распространение станет конец 2020 года. Украинское правительство пока обратился к проектов по разработке препарата, чтобы у будущего иметь возможность его получить.

По состоянию на утро 2 сентября по всей стране подтвердили уже 125 789 случаев COVID-19 , за предыдущие сутки новых — 2 495. Этот показатель — новый антирекорд.