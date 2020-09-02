Есть прогресс - Кабмин порадовал украинцев прекрасной новостью

Кабинет министров сообщил украинским гражданам замечательную новость — 2 сентября стало известно о фактической перезагрузке переговоров с Турцией по поводу соглашения о свободной торговле. Эту информацию уже официально подтвердил торговый представитель Украины Тарас Качка по результатам разговора между министром экономики Игорем Петрашко и министром торговли Турецкой Республики Рухсаром Пекджаном. Он также обратил внимание на то, что несколько дней назад официальный Киев получил обновленное тарифное предложение от Турции. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Тараса Качки в Facebook.

"Де-факто это и есть перезагрузка переговоров. Это тарифное предложение вместе с позицией Турции относительно горизонтального повышения пошлин создают пространство для нахождения комплексного решения для двусторонней торговли. Пока рано сказать, каким оно будет. Но очевидно, что возможность такая существует. Она не будет требовать политических решений на уровне президентов. В ближайшие недели будем активно работать, чтобы подготовить почву для таких политических решений. Прежде всего организуем подробные консульатации на уровне переговорщиков. Хочу сразу сказать, что все решения будут принимать во внимание позицию бизнеса, высказанную во время недавних консультаций", — подчеркнул в своем сообщении Тарас Качка.

Что важно понимать, глава МИД Дмитрий Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в 2020 году.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить ее максимальным содержанием. И, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Дмитрия Кулебы, переговоры о заключении соглашения о ЗСТ сейчас идут на уровне торговых представителей и министерства экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ со стороны турецкой стороны для того, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля довести этот процесс наконец к результату" , — отметил глава МИД.