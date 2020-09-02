Непревзойденные возможности - США похвастались новым мощным оружием

Американские военнослужащие провели испытания новейшего оружия. Командование отчиталось о чрезвычайной действенность двух проверенных прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Defense News.

По обнародованным данным, стадия разработки еще не дошла до самостоятельного полета оружия, подобное предполагается чуть позже, но уже в этом году.

Проводили испытания непосредственно представители Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) вместе с Военно-воздушными силами США. Авторами проекту стали конструкторы компаний Lockheed Martin и Raytheon, они работали в соответствии концепции гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем (HAWC).

Летательные аппараты каждой из компаний могут в пять раз превышать скорость звука. Будущие испытания полетами продемонстрируют, способны ли эти вооруженные системы выдерживать гиперзвуковые крейсерские скорости.

"Завершение серии испытаний на носителях показывает, что обе конструкции HAWC готовы к свободному полету... Эти испытания дают нам большую степень уверенности в том, что уникальный путь проектирование, на который мы встали, обеспечит американские ВВС непревзойденными возможностями", — цитирует издание Эндрю Недлера, руководителя программы DARPA.

Как сообщал ONLINE.UA, Кремль в последние месяцы цинично хвастался гиперзвуковым российским оружием, что якобы не имеет аналогов. В июне министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер на увеличение арсенала российских ракет и деструктивную политику президента Владимира Путина. Эту информацию уже подтвердил генсек блока Йенс Столтенберг.