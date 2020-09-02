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Илон Маск ошеломил мир своей новой идеей - что задумал изобретатель

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Илон Маск ошеломил мир своей новой идеей - что задумал изобретатель Ілон Маск (фото — колаж)

Всемирно известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск и его компания SpaceX не устают удивлять мир своими смелыми планами на будущее. На этот раз легенданий предприниматель официально сообщил, что всерьез настроен построить город на Марсе. По его словам, для реализации этих планов необходимо много времени — Маск и его команда это прекрасно понимают. С такой громким заявлением изобретатель выступил во время виртуального саммита Humans to Mars. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС. 

Стоит обратить внимание на то, что недавно компания SpaceX обещала построить к 2050 году колонию на красной планете. Что интересно, начать перевозить материалы для возведения соответствующих конструкций намеревались уже в 2022 году. Маск обратил внимание на то, что доставить материалы для строительства проще, чем настроить работу всех систем жизнеобеспечения для человека непосредственно на Марсе.

"Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достичь того этапа, когда он будет самодостаточным. Если у нас это получится, то это будет действительно большим достижением", — подчеркнул американский изобретатель.

Что интересно, недавно Маск впервые решил реалистично оценить свои шансы дожить до начала колонизации Марса. Он откровенно признался, что, вероятнее всего, не доживет. 

"Я просто не доживу. Изменить ситуацию может увеличение скорости технологического прогресса", — говорит миллиардер.

По словам бизнесмена, он четко представляет колонию как абсолютно автономную систему, которая должна быть готова жить и развиваться без контактов с Землей. Изобретатель утверждает, что город на Марсе должно будет выжить, даже если корабли снабжения перестанут прибывать с Земли с какой бы то ни было причины.

"Чтобы колония стала самодостаточной, нельзя упускать никаких мелочей. Необходимо иметь все ингредиенты", — подчеркнул Маск.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 августа компания Neuralink, соучредителем которой является глава SpaceX и Tesla Илон Маск, устроила презентацию чипа, который подключается к мозгу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Илон Маск, Марс, город на Марсе, колонизация Марса, колонизация, технологии, космос
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