Украина погасила значительную часть долга - что об этом известно

В Министерстве финансов приняли важное решение о долговых обязательств Украины. Накануне, 1 сентября, в ведомстве погасили вторую серию еврооблигаций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Согласно обнародованным данным, речь идет также о уплачивания процентов.

"Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов США, в том числе 1,69 миллиарда долларов США погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах", — заявили в Минфине.

ОВГЗ с погашением в этом году выпустили в 2015-2016 годах, общая номинальная сумма составила 1,78 миллиарда долларов, а процентная ставка — 7,75% в год. Еще 2017 Минфин выкупил 0,42 миллиарда долларов еврооблигаций, это стало первой в истории активной операцией по управлению государственным долгом.

"В августе 2020 года Минфин осуществил доразмещения ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 0,33 млрд долларов США, которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупом на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года", — напомнил ведомство.

До конца 2020 года остатки валютных платежей по госдолгу составляет до 1,6 миллиарда долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, показатели государственного долга Украины ошеломительно выросли летом 2020 года. Согласно обнародованным Кабинетом министром данным, по итогам июня он увеличился на 2,89 миллиарда долларов США. Официальные подробности — по ссылке.