Резонансный скандал в "Слуге народа" - как на него отреагировали у Зеленского

1 сентября украинскую политику всколыхнул громкий скандал после того, как на заседании парламента народный избранник от "Слуги народа" Гео Лерос открыто выступил против главы государства Владимира Зеленского и его действий. Нардеп начал утверждать, что "страна движется в пропасть, но до сих пор не появилось никакой государственной стратегии, хоть какого-то плана на будущее". В этот же день стало известно, что Гео Лероса исключили из фракции "СН". Последние события решил прокомментировать глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам последнего, президент Владимир Зеленский не давал ему указания собирать подписи об исключении Лероса из фракции. Стоит обратить внимание на то, что почти 200 депутатов поддержали это неожиданное решение. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал".

Давид Арахамия отметил, что у Лероса был конфликт с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, к которому фракция относилась нейтрально. Кроме того, политик вспомнил, что последние полгода нардеп делал критические заявления в сторону Ермака. В это фракция не вмешивалась. Однако критика Владимира Зеленского и его программы депутатом президентской фракции, по словам Арахамия, совсем другое дело. По мнению политика, в этом случае вполне нормальным является процесс выхода депутата из фракции. Глава фракции обратил внимание на то, что Лерос шел в Раду по списку, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.

"Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% от голосований фракции", — заявил Давид Арахамия.

Скандал также прокомментировал депутат Даниила Гетманцева — он сообщил, что исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа" поддержали около 200 нардепов. Народный избранник утверждает, что это было сложное решение, но после просмотра скандального выступления Лероса в Раде, он решил поставить свою подпись.

"К сожалению, увидел там те обстоятельства, которые не совсем соответствуют действительности, или совсем не соответствуют действительности. Они являются чисто политическими, направленными на то, чтобы ухудшить репутацию нашей политсилы в целом. Направленные против президента лично, немотивированные, деструктивные", — заявил Гетманцев.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Гео Лерос лично обратился к Владимиру Зеленского и его комнаде.