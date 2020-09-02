У вас нет будущего - у Зеленского решились на жесткое признание

Парламентская фракция "Слуга народа" требует от Кабмина эффективных шагов для преодоления сегодняшней кризиса. Ее лидер Давид Арахамия заметил, именно по этой причине правительству не предоставили так называемый иммунитет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление перед журналистами в среду, 2 сентября.

По словам политика, прежде всего речь идет о плане действий министров экономического и энергетического направлений.

"Программа (правительства) не голосовали, чтобы не давать иммунитета. Сейчас прошло несколько месяцев, мы правильно сделали, что не давали иммунитета... Кризис в энергетике существует? — Существует. Кризис в экономике существует? — Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, их будет изменен", — пояснил Арахамия.

Он отметил, что не имеет четкого понимания относительно шагов, с помощью которых Кабмин будет выводить страну из кризисного положения.

"Поэтому я... собирал отдельно каждого министра и говорил: если не иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министро... Если будут какие-то игрища — "мы своих не сдаем", то пойдут все вместе", — добавил лидер фракции.

В то же время Арахамия подтвердил, пока нет ни одной веской причины для отставки.

Напомним, правительство обновили в начале марта, должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука занял Денис Шмыгаль. Некоторые из чиновников сохранили свои места, среди таких — министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее партии украинского лидера Владимира Зеленского анонсировали громкие кадровые перестановки в Кабмине. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что вопрос об отставке некоторых чиновников придется поднимать в нескольких министерствах.