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Украина это потеряла - стало известно, к чему Шмыгаль активно подталкивает власть

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Украина это потеряла - стало известно, к чему Шмыгаль активно подталкивает власть Денис Шмигаль (фото — з відкритих джерел)

2 сентября глава Кабинета министров Денис Шмыгаль решился на неожиданное признание — он отметил, что сейчас активно подталкивает правительство страны к внедрению дуального образования в Украине. По его убеждению, именно благодаря этому предприятия смогут заключать договоры с учреждениями профессионально-технического образования и оплачивать обучение специалистов. Денис Шмыгаль пожаловался на то, что за время независимости наше государство потеряло профессионально-технический потенциал, и теперь промышленность страдает от нехватки технических специалистов: сварщиков, слесарей, электриков. Свою позицию по этому поводу он озвучил во время рабочей поездки в Высшее профессиональное училище № 25 в Хмельницком, информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

Стоит обратить внимание на то, что дуальная система профессионального образования предусматривает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сферы по подготовке квалифицированных работников во время обучения.
"С введением дуального образования предприятия-заказчики, которые требуют учебных кадров, будут заключать договора для сотрудничества с профессионально-техническими учебными заведениями. Также они будут создавать соответствующую базу, давать заказ и затем уже на годы заключать контракты с учебным заведением и его выпускниками. Дуальное образование предусматривает возможность оплаты за обучение специалистов, в которых нуждается определенное предприятие. Без такой основы мы не сможем развивать Украину как промышленного лидера в регионе", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Известно, что глава Кабмина уже поручил и. о. министру образования и науки Сергею Шкарлету проработать вопрос повышения стипендий для учащихся профессионально-технических училищ. Как известно, в нашей стране уже завершилась вступительная кампания, однако учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября 2020 году на специальность "Квалифицированный рабочий".

Как сообщал ONLINE.UA 1 сентября Зеленский заявил, что заменить живую школу на школу онлайн невозможно, однако сейчас наша страна готова к формату дистанционного образования, если будет большая волна COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Кабмин, уряд, Денис Шмыгаль, дуальное образование, образование, студенты, стипендии
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Обновлено:13:11, 02.09.2020

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