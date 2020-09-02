Украина это потеряла - стало известно, к чему Шмыгаль активно подталкивает власть

2 сентября глава Кабинета министров Денис Шмыгаль решился на неожиданное признание — он отметил, что сейчас активно подталкивает правительство страны к внедрению дуального образования в Украине. По его убеждению, именно благодаря этому предприятия смогут заключать договоры с учреждениями профессионально-технического образования и оплачивать обучение специалистов. Денис Шмыгаль пожаловался на то, что за время независимости наше государство потеряло профессионально-технический потенциал, и теперь промышленность страдает от нехватки технических специалистов: сварщиков, слесарей, электриков. Свою позицию по этому поводу он озвучил во время рабочей поездки в Высшее профессиональное училище № 25 в Хмельницком, информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

Стоит обратить внимание на то, что дуальная система профессионального образования предусматривает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сферы по подготовке квалифицированных работников во время обучения.

"С введением дуального образования предприятия-заказчики, которые требуют учебных кадров, будут заключать договора для сотрудничества с профессионально-техническими учебными заведениями. Также они будут создавать соответствующую базу, давать заказ и затем уже на годы заключать контракты с учебным заведением и его выпускниками. Дуальное образование предусматривает возможность оплаты за обучение специалистов, в которых нуждается определенное предприятие. Без такой основы мы не сможем развивать Украину как промышленного лидера в регионе", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Известно, что глава Кабмина уже поручил и. о. министру образования и науки Сергею Шкарлету проработать вопрос повышения стипендий для учащихся профессионально-технических училищ. Как известно, в нашей стране уже завершилась вступительная кампания, однако учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября 2020 году на специальность "Квалифицированный рабочий".