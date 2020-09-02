В МОЗ предупредили об изменении правил по коронавирусу - к чему готовиться

В Украине ухудшается ситуация с распространением коронавируса COVID-19 по состоянию на начало осени. Министерство здравоохранения планирует изменить определенные правила самоизоляции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, речь идет прежде всего о тестировании и завершения изоляции. Сейчас для этого необходимо пройти ПЦР-тестирования, однако его алгоритм изменят уже на протяжении недели.

Если человек не будет симптомов инфекции, она сможет выйти из самоизоляции на 14-й день без теста, его можно пройти примерно на 7-й или 8-й день, что и позволит раньше завершать режим.

Статус больного, выздоровел, то будет получать по итогам только одного ПЦР-тестирование и отсутствии каких-либо симптомов. Человек, который находится на амбулаторном лечении, имеет возможность сделать соответствующий анализ бесплатно.

Ляшко объяснил, тестированием ПЦР по всей Украине занимаются 104 специализированные лаборатории, в начале эпидемии таких учреждений работало лишь 28 Сегодняшние мощности позволяют производить до 125 тысяч тестов в неделю, еще в начале лета этот объем достигал лишь 65 тысяч.

В то же время лаборатории продолжают тестировать людей методом иммуноферментного анализа — тесты ИФА проводят 318 центров.

По состоянию на 2 сентября в Украине установили 125 789 положительных диагнозов COVID-19 , только за минувшие сутки количество обновила антирекорд — 2495 "свежих" результатов.