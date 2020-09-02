Хотим опозорить: у Трампа окончательно лопнуло терпение после действий Лукашенко

Команда главы Белого дома Дональда Трампа продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество. Более того, 2 сентября стало известно, что американские власти уже активно рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по мнению официального Вашингтона, были причастны к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов. Эту информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Госдепартамента Штатов, который пожелал остаться неназванным. В Белом доме отметили, что хотят опозорить команду Лукашенко, которая проигнорировала выбор и порывы своего народа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"У нас есть группа из семи человек, по которым мы работаем с Минфином для пакета доказательств... Это минимальное усилие не только назвать имена и опозорить, но и показать, что когда у людей воруют результаты выборов и совершают насилие против мирных демонстрантов, нарушают основные свободы собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность", — рассказал анонимный чиновник из Госдепа США.

Кроме того, анонимный источник обратило также внимание на то, что команда Дональда Трампа намерена рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России, если она открыто вмешается в события в Беларуси и применит силу.