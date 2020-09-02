Новости

Лента новостей

Месси шокировал своими планами после Барселоны - детали нового контракта

Спорт | Читати новину українською
Месси шокировал своими планами после Барселоны - детали нового контракта Ліонель Мессі (фото — відкриті джерела)

Звездный нападающий Лионель Месси готовится оставить ФК "Барселона" и перейти в "Манчестер Сити". Накануне он якобы уже согласовал новый контракт на 700 000 000 евро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Record.

Согласно обнародованным данным, новый контракт достигает срока в 5 лет.

Интересно, что согласно договоренностям, Месси всего три года проведет непосредственно в "МанСити", остальную часть срока он будет выходить на поле за "Нью-Йорк Сити" — американский клуб, который принадлежит той же компании City Football Group.

Источники объясняют, аргентинскому форварду предложили в качестве части оплаты долю в компании, однако не похоже, что футболист согласился. Предполагается, что он будет стоять на оплате именно деньгами — это связано с трудностями в оценке акций City Football Group.

Напомним, уже некоторое время между Месси и руководством "Барселоны" продолжались спор, аргентинец, в частности, не был удовлетворен из-за ряда принятых решений. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2021, что спровоцировало необходимость выплаты определенной компенсации за преждевременный разрыв.

Известно, что Месси уже не будет участвовать ни в одном матче "Барселоны", он проигнорировал начало собрания команды 31 августа и не прибыл на базу для традиционного медицинского осмотра. Новый сезон тем временем начинается уже в сентябре.

Как сообщал ONLINE.UA, Лионель Месси отказался вернуться на главную базу клуба для тренировок перед новым сезоном. Руководство команды решило наказать звездного футболиста за такой поступок. По неофициальным данным, ему снизят зарплату за дни, которые тот отсутствовал, никаких точных сумм не объявлена.

Источник: ONLINE.UA
Теги: футбол, Барселона, Испания, США, Великобритания, Манчестер Сити, спорт, Лионель Месси
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 125789 +2495
Выздоровели 58817 +1015
Летальные 2656 +51

Данные МОЗ Украины
Обновлено:13:11, 02.09.2020

Курс валют 02.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,6
27,68
27,7
EUR
32,74
32,84
32,87
GBP
36,84
36,94
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...