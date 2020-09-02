Месси шокировал своими планами после Барселоны - детали нового контракта

Звездный нападающий Лионель Месси готовится оставить ФК "Барселона" и перейти в "Манчестер Сити". Накануне он якобы уже согласовал новый контракт на 700 000 000 евро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Record.

Согласно обнародованным данным, новый контракт достигает срока в 5 лет.

Интересно, что согласно договоренностям, Месси всего три года проведет непосредственно в "МанСити", остальную часть срока он будет выходить на поле за "Нью-Йорк Сити" — американский клуб, который принадлежит той же компании City Football Group.

Источники объясняют, аргентинскому форварду предложили в качестве части оплаты долю в компании, однако не похоже, что футболист согласился. Предполагается, что он будет стоять на оплате именно деньгами — это связано с трудностями в оценке акций City Football Group.

Напомним, уже некоторое время между Месси и руководством "Барселоны" продолжались спор, аргентинец, в частности, не был удовлетворен из-за ряда принятых решений. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2021, что спровоцировало необходимость выплаты определенной компенсации за преждевременный разрыв.

Известно, что Месси уже не будет участвовать ни в одном матче "Барселоны", он проигнорировал начало собрания команды 31 августа и не прибыл на базу для традиционного медицинского осмотра. Новый сезон тем временем начинается уже в сентябре.

Как сообщал ONLINE.UA, Лионель Месси отказался вернуться на главную базу клуба для тренировок перед новым сезоном. Руководство команды решило наказать звездного футболиста за такой поступок. По неофициальным данным, ему снизят зарплату за дни, которые тот отсутствовал, никаких точных сумм не объявлена.