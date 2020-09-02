У нас снова война - Зеленский безотлагательно обратился ко всем украинцам

2 сентября весь мир отмечает великий день — День окончания Второй мировой войны. Глава государства Владимир Зеленский по этому случаю обратился ко всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что нашей стране много десятилетий спустя снова пришлось столкнуться с войной, на этот раз — на Донбассе. По убеждению президента, поэтому наибольшее стремление всех украинцев — это мир. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

Как известно, 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции во Второй мировой войне. Война продолжалась с 1 сентября 1939 года, когда Германия совершила нападение на Польшу. Боевые действия охватили 40 стран на трех континентах.

"Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу. Сегодня, спустя 75 лет после Второй мировой, мы снова имеем войну, теперь — на Донбассе", — подчеркнул Владимир Зеленский. Что важно понимать, с 27 июля 2020 года на Донбассе продолжается режим полного прекращения огня. В своем отчете наблюдатели ОБСЕ отмечают, что на большинстве участков обстрелов не фиксировали. Однако, стоит обратить внимание на то, что были задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые имели провокационный характер. Ни одного случая применения тяжелого вооружения не было.

1 сентября российские боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Водяного, зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17 . Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. В штабе ООС называют нарушения провокационными и утверждают, что угрозы жизни нашим военным не было.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Дмитрий Разумков удивил новым заявлением о Донбассе.