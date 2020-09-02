Есть большая проблема - бой Усика против Чисоры под угрозой срыва

Организаторы долгожданного боя Украинский Александра Усика против британца Дерека Чисоры столкнулись с новыми трудностями. Проведение боксерской дуэли пока оказалось под угрозой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на iFL TV.

По словам промоутера Эдди Хирна, бой может не состояться в срок, который установили летом, после срыва предыдущего. Он утверждает, что организаторы готовы отказаться от планов, это связано с финансовым вопросом.

"У нас есть большая проблема с боем Усик — Чисора, которая касается продажи билетов на O2 Arena в Лондоне. Если мы не продадим все билеты, то потеряем пару миллионов фунтов. Поэтому боксерам надо или согласиться на снижение гонораров, или подождать. Все это мы обсуждаем с Усиком и промоутером Чисоры", — пояснил Хирн.

Напомним, бой запланирован на 31 октября. Сейчас Усик провел 17 боев, из которых не проиграл ни одного и завершил 13 нокаутом соперника. Чисора отметился 41 боя, из которых проиграл 9 раз, но 23 завершил нокаутом.

Бойцы должны были выйти на ринг еще в мае, они провели накануне глобального карантина первую совместную пресс-конференцию. На официальном мероприятии они даже высказали мнение, что карантин не помешает дуэли — на самом деле получилось все иначе.

Пандемия COVID-19 парализовала профессиональный мировой спорт на долгие недели и вызвала экономический кризис. Последствия ее для соревнований очевидны до сих пор — на матчи и бои почти не пускают людей через эпидемические ограничения.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский боксер Александр Усик определился с позицией относительно следующих соперников. Он готов драться с тем, кто победит в бою Джошуа — Пулев. таким образом боец готов подождать возможность побороться за пояс WBO.