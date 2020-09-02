Нам удалось - у Лукашенко шокировали новым заявлением об Украине

Команда главы Беларуси Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, продолжает выступать с резонансными заявлениями о событиях в Украине и решениях официального Киева. Так, недавно сам Лукашенко начал утверждать, что наша страна вмешивается во внутренние дела Беларуси. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его команда приняла решение поставить на паузу дипломатические отношения с Минском. Однако это не остановило власти Беларуси, поскольку уже 2 сентября дипломат Владимир Макей выступил с новым циничным заявлением — он отметил, что в стране не позволили реализовать "украинский сценарий цветной революции". Об этом член команды Лукашенко рассказал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня нам приходится отвечать, как на внутренние, так и внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Однако, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", — заявил Владимир Макей.

По его словам, сейчас в Беларуси наблюдается "определенное политическое противостояние, но уровень напряжения значительно ниже". Кроме того, белорусский дипломат традиционно поблагодарил команду главы Кремля Владимира Путина за "выдержанную, грамотную, четкую реакцию" на события в Беларуси.

"Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, которая сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", — добавил глава МИД Беларуси.

Напомним, Лукашенко не устает комментировать громкие заявления влиятельных иностранных лидеров, которые постоянно критикуют произвол белорусских властей. Так, скандальный политик в очередной раз призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими. Свое возмущение он высказал во время заседания Совета безопасности страны.

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