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Бог им судья - у Лукашенко пригрозили новым мощным ударом

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Бог им судья - у Лукашенко пригрозили новым мощным ударом Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Официальный Минск пригрозил мощной ответом на любые санкции, которые введут против Беларуси. Министерство иностранных дел назвало введены рестрикции возмутительным решением и вмешательством в дела страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ведомства.

По словам министра Владимир Макей, санкции белорусской стороны станут асимметричными.

"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции — абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", — подчеркнул дипломат.

Министр отметил, ответ будет "адекватной".

"Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили асимметричные санкции. Будем давать адекватный ответ", — добавил Макей.

В частности, планируется реакция на решение лиц, финансово поддерживали протестующих и оппозиции, выступавших за честные выборы вместо фактической узурпации власти Александром Лукашенко. Еще планируются санкции, глава МИД республики не уточнил.

Как сообщал ONLINE.UA, американские власти уже активно рассматривает возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по мнению официального Вашингтона, были причастны к фальсификации президентских выборов и насилия в отношении мирных демонстрантов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, полмтика, Александр Лукашенко, Володимир Макей, МИД, санкции, Литва, Латвия, Эстония
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