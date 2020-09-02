Это все Украина делает - Лавров выступил с бесстыдными обвинениями

Член команды главы Кремля Владимира Путина и министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября выступил с новым шокирующим заявлением. Он стал утверждать, что на территории Беларуси находятся натренированные в Украине радикалы. По словам скандального российского дипломата, их главной целью является раскачивания ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу. Кроме того, Лавров назвал реформу Конституции Беларуси самой оптимальной для диалога. Свою позицию по этому поводу глава МИД РФ озвучил по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет. О тех людях, к которым корреспонденты наших изданий, изданий других СМИ, не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14 , есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице ", — цинично отметил одиозный российский дипломат.

Сергей Лавров также начал уверять, что на Украине находятся лагеря подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

"Мы сегодня это обсуждали. Я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно. Они (спецслужбы РФ и Беларуси, — ред) в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, около 200 экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", — добавил глава МИД РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Александра Лукашенко шокировала новым циничным заявлением об Украине.