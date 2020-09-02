Нет никаких приказов - Зеленский лично отреагировал на громкий скандал

После громкого политического скандала, который вспыхнул в парламентской фракции "Слуга народа", президент Владимир Зеленский выступил с личным заявлением. Он откровенно назвал бывшего народного депутата Гео Лерос предателем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление лидера во время визита на Харьковщину.

По словам президента, он не имеет отношения к решению о Лерос в Верховной Раде — ни одного приказа не было.

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?" — заявил Зеленский.

Напомним, накануне Лерос выступил с рядом громких утверждений прямо с трибуны Рады. Он буквально назвал Зеленского "пустым местом в истории", а также обвинил новую президентскую команду в слиянии со старой системой несмотря на обещания исправить ее.

Также нардеп утверждал, что лично Зеленский давит на «слуг народа» и пытался срочно исключить его из фракции.

Во вторник, 1 сентября, Лерос все же исключили из фракции. Впрочем, он сохранил свой депутатский мандат и стал внефракционным представителем парламента — он имеет возможность поступить в другой объединения.

Политик после исключения объявил, что будет якобы и дальше бороться против режима коррупционеров и открытия уголовных дел против него.

Лерос стал известным прежде всего после обнародования видеороликов, которые демонстрировали брата руководителя ОПГ Андрея Ермака, который буквально "торговал" должностями в правительстве и администрации. После этого на нардепа открыли первое уголовное производство.

Как сообщал ONLINE.UA 2 сентября весь мир отмечает великий день — День окончания Второй мировой войны. Глава государства Владимир Зеленский по этому случаю обратился ко всем украинских граждан — он обратил внимание на то, что нашей стране много десятилетий снова пришлось столкнуться с войной, на этот раз — на Донбассе.