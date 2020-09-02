Мы уже готовы: Лукашенко и Путин решили нанести безжалостный ответный удар

2 сентября официально стало известно, что команды и.о. президента Беларуси Александра и главы Кремля Владимира Путина уже подготовили и даже успели утвердить "асимметричный ответ" на мощный санкционный удар со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, о котором стало изветсно 31 августа. Эту информацию во время пресс-конференцции с российским министром Сергеем Лавровым в Москве подтвердил глава МИД Беларуси Владимир Макей. Стоит обратить внимание на то, что об этом ранее предупреждал сам Александр Лукашенко — он также обозвал страны Балтии слабыми пешками. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на TUT.by.

"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и были едины в том, что санкции — абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было странно, что уже на второй день после выборов начали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", — подчеркнул белорусский дипломат.

По его словам, в ответ на балтийские санкции было проведено межведомственное согласование, подготовлены и утверждены "асимметричные санкции".

"Будем давать адекватный ответ", — добавил политик.

Владимир Макей обратил внимание на то, что под санкции попадут те лица, которые "упорно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти". Кроме того, он отметил, что лицам из стран Балтии, включенным Беларусью в список санкций, будет запрещен въезд и на территорию России.

"Поверьте, там достаточно много лиц включено из всех этих трех балтийских государств. А с учетом того, что у нас единый список в рамках Союзного государства невъездных лиц вместе с Россией, то я думаю, что это должно заставить их в известной степени задуматься", — отметил белорусский дипломат.

Что важно понимать, публиковать свой список МИД Беларуси пока не планирует.

Как сообщал ранее ONLINE.UA 2 сентября Сергей Лавров начал утверждать, что на территории Беларуси находятся натренированные в Украине радикалы.