Национальный банк выступил с важным напоминанием для Украинской. Уже вскоре выйдут из обращения монеты номиналом 25 копеек — вместе с банкнотами, которые ввели до 2003 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на НБУ.

По официальным данным, уже с октября их принимать ни в магазинах, ни в учреждениях для оплаты услуг или товаров.

"Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, — рассказал Алексей Шабан. — Главная цель наших решений — упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышения качества наличных денег в обращении", — пояснил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Все одобренные решения стали результатом стали частью оптимизационной политики банка.

"В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным", — подчеркнул чиновник.

Все магазинам, ресторанам, заведениям сферы быта необходимо до 16 октября сдать все выводе номиналы и старые банкноты в кассы банков Украины.

В НБУ добавили, изъятие 25 копеек упростит наличные расчеты и не повлияет негативно на инфляцию.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде напоминают Украинские о том, что уже с 1 сентября текущего года в нашей стране повысят минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен.

Глава Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев утверждает, что это не окажет негативного влияния на экономику Украины. Однако, по его словам, вопрос повышения минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен еще открыт.