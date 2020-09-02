Известная голливудская актриса оказалась агентом ФБР под прикрытием - фанаты потрясены

Талантливая голливудская актриса Марисоль Николс, которую сделала всемирно известной роль Гермионы Лодж в популярном сериале "Ривердейл", работала спецагентом ФБР под прикрытием почти 8 лет. Стоит обратить внимание на то, что 46-летняя актриса Марисоль Николс в течение восьми лет совмещала съемки в кино с работой. Она снималась в различных фильмах, где сквозной темой был преступный мир, но никто никогда не догадывался, что Марисоль работает в ФБР. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Marie Claire.

Согласно последним данным, Николс начала работать на США в 2012 году, когда начались проблемы с кинокарьерой. Как удалось узнать журналистам, красавица помогала Федеральном бюро расследовать преступления, связанные с педофилией и сексуальным рабством.

"На работе она часто играла роль матери-сутенерши, что сводит своего ребенка с педофилом. А в интернете ей удавалось сыграть роль ребенка или подростка, чтобы напасть на след преступника. Из-за того, что чаще всего сексуальное рабство распространено в странах третьего мира, Марисоль побывала практически во всех уголках планеты. Сейчас ее историей заинтересовались многие телекомпании в США. В частности, Sony Pictures Television начинает разрабатывать проект, в котором Марисоль Николс станет продюсером и, возможно, сыграет главную роль", — говорится в сообщении.

На эту неожиданную новость мгновенно отреагировали преданные фанаты голлиудской актрисы.

"Ох и страсти! Сложно в это поверить; самая красивая агентка ФБР в истории, я бы никогда не подумал; о ее жизни теперь нужно снимать фильм; красивая, умная и талантливая — идеальная женщина; у этой крошки жизни моей мечты; начала любить Марисоль еще больше", — делятся впечатлениями фанаты в социальных сетях.

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