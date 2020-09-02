Ученые выяснили, как можно победить стресс - детали интересного эксперимента

Команда ученых выяснила, каким образом физические нагрузки могут помочь в борьбе со стрессом. Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на научный журнал JNeurosci.

Эксперты Медицинской школы Университета Эмори пытались зафиксировать нейробиологические механизмы, которые пригничувають стресс. Они выяснили, что мыши становятся спокойнее после того, как набегаются в колесе — их организм выделяет во время физической активности нейропептида галанина, подобная особенность также у людей.

Трехнедельный эксперимент провели на двух группах мышей — первая имела колесо для бега, вторая нет. Состояние животных измеряли дважды — после стрессового события и через 24 часа.

Мыши с колесом отличились спокойнее поведением, во время физической нагрузки их мозг производил нейропептид галанин, который помогает организму в борьбе против тревожности, психических расстройств. Повышенную долю галанина нашли в так называемой голубой пятне, эта часть мозга отмечается пониженным количеством вещества во время стрессовых ситуаций.

Также мыши продемонстрировали определенную способность к тренировкам — физическая активность помогла им за три недели стать более стрессоустойчивыми.

В то же время ученые добавили еще остается открытым вопрос — будет обнаружен механизм так же проявлять себя в человеческом организме. Известно, что физические нагрузки действительно помогают в преодолении стресса, однако каким образом на нейробиологическом уровне — окончательно неизвестно.

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