Дешевый трюк - у Зеленского жестко поставили Путина и Лаврова на место

2 сентября скандальный российский дипломат и представитель команды Владимира Путина Сергей Лавров набросился на официальный Киев с новыми абсурдными обвинениями. Глава МИД РФ неожиданно для всех заявил, что на территории Беларуси находятся натренированные в Украине радикалы. Он также цинично отметил, что их главной целью является раскачивания ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу. На эти упреки мгновенно отреагировал украинский дипломат и глава МИД Дмитрий Кулеба. Член комнады Владимира Зеленского назвал "плодом болезненной фантазии" заявление Лаврова о "200 экстремистах, подготовленных в Украине", дестабилизирующих ситуацию в Беларуси. Свою позицию он озвучил на странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине, является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", — подчеркнул украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба еще раз обратил внимание на то, что наша страна не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси, в то время как Кремль наоборот постоянно сообщает, что уже направил некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готов направить их еще больше.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов — это дешевый и проигрышный трюк. И главное: Воистину, как говорит пословица: "вор кричит — держите вора", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Стоит обратить внимание на то, что Лавров начал утверждать, что в Украине находятся лагеря подготовки экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

"По нашим оценкам, около 200 экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", — уверял ранее российский дипломат.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Путин и Лукашенко решили нанести ответный удар по странам Балтии.