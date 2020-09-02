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Украина завершила переговоры - Кабмин раскрыл важные новости

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Украина завершила переговоры - Кабмин раскрыл важные новости Медицина (фото — piqsels.com)

Министерство здравоохранения Украины готовится к приобретению новых тестовых систем для выявления COVID-19. разработчиками новых средств стали американские специалисты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, новые быстрые тесты пользуются методикой выявления антигена. Одновременно с закупкой произойдет обновление протокола по тестированию в Украине.

"Украина завершила переговоры с европейским отделом ВОЗ по обновлению протокола тестирования на COVID-19. Главная причина — появление новой технологии быстрого тестирования путем выявления антигена. Сейчас эта технология прошла все проверки, в Соединенных Штатах быстрые тесты на антиген COVID-19 уже производят четыре разные компании. Украина готовится к закупке этих тестов и ведет переговоры с производителями", — подчеркнул Ляшко.

Упомянутые изменения протокола касающиеся введения именно упомянутых тестов, а также ПЦР-тестирование для людей самоизоляции, контактировавших с больными коронавирус.

"На сегодня в Украине производят около 125 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. В начале июня максимальный показатель достигал 62 тысяч тестов в неделю", — резюмировал заместитель министра здравоохранения.

Напомним, утром в среду, 2 сентября, в Украине обнаружили 125 789 случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировали обновленный антирекорд — сразу 2495 диагнозов.

Как сообщал ONLINE.UA, в мире продолжается разработка сразу нескольких потенциальных препаратов против коронавируса COVID-19. В Министерстве здравоохранения назвали главные критерии для вакцины. Одним из главных моментов главный санврач Ляшко назвал безопасность для пациента.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, медицина, тесты, Украина, Виктор Ляшко, Минздрав, уряд
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Обновлено:16:11, 02.09.2020

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