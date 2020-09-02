Украина завершила переговоры - Кабмин раскрыл важные новости

Министерство здравоохранения Украины готовится к приобретению новых тестовых систем для выявления COVID-19 . разработчиками новых средств стали американские специалисты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, новые быстрые тесты пользуются методикой выявления антигена. Одновременно с закупкой произойдет обновление протокола по тестированию в Украине.

"Украина завершила переговоры с европейским отделом ВОЗ по обновлению протокола тестирования на COVID-19 . Главная причина — появление новой технологии быстрого тестирования путем выявления антигена. Сейчас эта технология прошла все проверки, в Соединенных Штатах быстрые тесты на антиген COVID-19 уже производят четыре разные компании. Украина готовится к закупке этих тестов и ведет переговоры с производителями", — подчеркнул Ляшко.

Упомянутые изменения протокола касающиеся введения именно упомянутых тестов, а также ПЦР-тестирование для людей самоизоляции, контактировавших с больными коронавирус.

"На сегодня в Украине производят около 125 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. В начале июня максимальный показатель достигал 62 тысяч тестов в неделю", — резюмировал заместитель министра здравоохранения.

Напомним, утром в среду, 2 сентября, в Украине обнаружили 125 789 случаев COVID-19 . За минувшие сутки зарегистрировали обновленный антирекорд — сразу 2495 диагнозов.