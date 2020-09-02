Запомните мои слова - нардеп из "Слуги народа" неожиданно начал угрожать Зеленскому

1 сентября в Верховной Раде народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос неожиданно для всех начал публично обвинять главу государства Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента Андрея Ермака — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России. В этот же день стало известно, что фракция "СН" приняла решение исключить нардепа Гео Лерос из своих рядов. По словам самого Лерос, это сделано по указанию Зеленского. Уже 2 сентября Гео Лерос решил публично ответить Владимиру Зеленскому, который назвал его "предателем и взяточником". Лерос утверждает, что Зеленский его оболгал и нардеп направит заявление о преступлении президента. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.

"Господин президент, я никогда не был чиновником, не клоун из "95 квартала" и не ларечный решала, мне взяток не дают. Вы всех оговаривает как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК. Относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории — это материалы дела о государственной измене", — написал Гео Лерос.

Кроме того, народный избранник обратился к своим коллегам с "Слуги народа" и заявил, что против него начали еще 2 уголовных дела — пока не уточняется, о каких делах идет речь и чего они касаются. Что касается исключения из фракции, то Лерос обратил внимание на то, что "еще никого не исключали так подло, под давлением собирая подписи за спиной".

"Отдельное пренебрежение к Арахамии, который мне "сливал" информацию из Офиса президента, а параллельно угождал Зеленскому и Офису президента, помогая "играть" против меня, так же как он сегодня озвучил лживые темники Подоляка", — добавил Гео Лерос.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, у Зеленского наконец отреагировали на скандал с отстранением Гео Лероса.