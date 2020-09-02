Уже в этом году - Кабмин сообщил украинцам неутешительную новость

2 сентября глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль поделился с украинскими гражданами печальной вестью — он заявил о том, что в текущем году урожай зерновых в Украине ожидается на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году. По его словам, главная причина — засуха. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского правительства.

"В этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году — по прогнозам Минэкономики. Основная причина — негативное влияние погодных условий. Это, конечно, засухи, о которых мы все слышали в начале лета. Аграрии и фермеры постоянно обращались к правительству с просьбой о создании эффективной системы строительства оросительных проектов. Поэтому на следующий год мы запланировали под эгидой программы президента "Большая стройка" рассмотреть создание оросительных систем в южных областях Украины", — подчеркнул глава Кабинета министров.

Стоит обратить внимание на то, что недавно Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе. Ведомство скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям урожая 2020 года в сторону уменьшения — с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

Ранее также стало известно, что Минэкономики вместе с участниками рынка зерна 17 августа подписали дополнение к зерновому Меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году — 17,5 тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве финансов приняли важное решение о долговых обязательствах Украины. Накануне, 1 сентября, в ведомстве погасили вторую серию еврооблигаций.