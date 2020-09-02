Новости

Лента новостей

У Зеленского создадут новое ведомство - чем оно будет заниматься

Политика | Читати новину українською
У Зеленского создадут новое ведомство - чем оно будет заниматься Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

Представители украинского правительства согласовали создание новой специализированной комиссии. Она будет заниматься вопросами координации выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду", которая цитирует соответствующий документ.

По данным издания, руководство нового органа будет состоять из чиновников, представителей Верховной Рады и Офиса президента.

В проект решения говорится о создании "временного консультативного органа Кабинета Министров", именно члены правительства станут наибольшей долей структуры.

Главой комиссии станет премьер-министр Денис Шмыгаль, заместителями — вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый вицеспикер ВР Руслан Стефанчук и заместитель председателя ОПГ. Журналисты предположили, что речь идет об Игоре Жовкву, хотя имени не упоминается в документе.

Отмечается, что ведомство будет заниматься подготовкой предложений для развития отношений с официальным Брюсселем, эти инициативы будут рассматривать в Кабмине. Также оно будет координировать органы исполнительной власти относительно отношений с ЕС и выполнения положений Соглашения, совершенствовать имеющуюся нормативно-правовую базу.

Решение было принято на правительственном заседании в среду, 2 сентября, ему еще необходимо юридическое доработки.

"Мы сейчас по многим сферах по выполнению настоящего Соглашения идем по графику, по некоторым риск отставания. Создание таких межведомственных групп придаст нам возможности оставаться в графике по выполнению нашей дорожной карты Соглашения об ассоциации с ЕС. Я буду лично контролировать это направление. Потому слова "Украина — это Европа" должны быть не только словами, но и воплощаться в жизнь через конкретные инициативы и реформы нашего правительства", — подчеркнул на заседании сам Шмыгаль.

Как сообщал ONLINE.UA, 31 августа Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency — (EASA) подтвердило высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украинская власть в воздушном пространстве над Черным морем.

Источник: Європейська правда Теги: Денис Шмыгаль, Кабмин, уряд, Верховная Рада, полмтика, Евросоюз, евроинтеграция, Офис президента
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 125789 +2495
Выздоровели 58817 +1015
Летальные 2656 +51

Данные МОЗ Украины
Обновлено:16:11, 02.09.2020

Курс валют 02.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,64
27,7
27,7
EUR
32,78
32,84
32,83
GBP
36,9
36,98
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...