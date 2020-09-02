У Зеленского создадут новое ведомство - чем оно будет заниматься

Представители украинского правительства согласовали создание новой специализированной комиссии. Она будет заниматься вопросами координации выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду", которая цитирует соответствующий документ.

По данным издания, руководство нового органа будет состоять из чиновников, представителей Верховной Рады и Офиса президента.

В проект решения говорится о создании "временного консультативного органа Кабинета Министров", именно члены правительства станут наибольшей долей структуры.

Главой комиссии станет премьер-министр Денис Шмыгаль, заместителями — вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый вицеспикер ВР Руслан Стефанчук и заместитель председателя ОПГ. Журналисты предположили, что речь идет об Игоре Жовкву, хотя имени не упоминается в документе.

Отмечается, что ведомство будет заниматься подготовкой предложений для развития отношений с официальным Брюсселем, эти инициативы будут рассматривать в Кабмине. Также оно будет координировать органы исполнительной власти относительно отношений с ЕС и выполнения положений Соглашения, совершенствовать имеющуюся нормативно-правовую базу.

Решение было принято на правительственном заседании в среду, 2 сентября, ему еще необходимо юридическое доработки.

"Мы сейчас по многим сферах по выполнению настоящего Соглашения идем по графику, по некоторым риск отставания. Создание таких межведомственных групп придаст нам возможности оставаться в графике по выполнению нашей дорожной карты Соглашения об ассоциации с ЕС. Я буду лично контролировать это направление. Потому слова "Украина — это Европа" должны быть не только словами, но и воплощаться в жизнь через конкретные инициативы и реформы нашего правительства", — подчеркнул на заседании сам Шмыгаль.

Как сообщал ONLINE.UA, 31 августа Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency — (EASA) подтвердило высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украинская власть в воздушном пространстве над Черным морем.