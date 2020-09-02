Команда Путина вляпалась в новый позорный скандал - в чем дело

В 2019 году стратегическое учреждение правительства Чехии стало жертвой кибератаки, за которой, по всей вероятности, стоит команда главы Кремля Владимира Путина. С таким громким заявлением выступили представители чешского Национального офиса по кибер— и информационной безопасности. По их словам, шпионаж против чешского учреждения начался с так называемой фишинговой атаки на электронные адреса учреждения. Пользователь загружал вредоносную программу в систему из входного листа. Согласно анализу офиса, группа Sofacy, которую профессиональное сообщество связывает с российской разведкой ГРУ, вероятно, стояла за этим инцидентом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ceska Televize.
Какая именно организация подверглась кибератаке, офис не уточняет.
Кроме того, в докладе ведомства упоминается о недостатке в Чехии средств и специалистов для обеспечения кибербезопасности государственных институтов. Стоит обратить внимание на то, что наиболее критическая ситуация наблюдается в здравоохранении.
Также следует понимать, что в июне этого года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. Под удар попала десятая часть всей сети в стране. Атаки были многократными и продолжались от 40 минут до 1,5 часа несколько дней подряд. По оценкам СНБО, на сегодня в стране насчитывается почти 10 тысяч устройств, через которые могут быть осуществлены атаки на инфраструктуру провайдеров. В ведомстве подчеркивают, что этого вполне достаточно, чтобы на время парализовать украинский сегмент интернета.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что сайт Зеленского столкнулся с масштабной атакой — на украинские государственные органы было осуществлено почти 20 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых на сайт главы государства.