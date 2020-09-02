Команда Путина вляпалась в новый позорный скандал - в чем дело

В 2019 году стратегическое учреждение правительства Чехии стало жертвой кибератаки, за которой, по всей вероятности, стоит команда главы Кремля Владимира Путина. С таким громким заявлением выступили представители чешского Национального офиса по кибер— и информационной безопасности. По их словам, шпионаж против чешского учреждения начался с так называемой фишинговой атаки на электронные адреса учреждения. Пользователь загружал вредоносную программу в систему из входного листа. Согласно анализу офиса, группа Sofacy, которую профессиональное сообщество связывает с российской разведкой ГРУ, вероятно, стояла за этим инцидентом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ceska Televize.

Какая именно организация подверглась кибератаке, офис не уточняет.

"В отчете ведомства также упомянуто деятельность группы Winnti, которая занимается в основном кибер-промышленным шпионажем. Офис считает, что эта группа, которую эксперты чаще всего связывают с Китаем, хотя и не осуществляла кибератаки прошлого года может с 50-процентной вероятностью сделать такую попытку в будущем. Всего за прошлый год Национальный офис по кибер— и информационной безопасности зарегистрировал 217 кибератак на различные чешские организации, на 53 больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, в докладе ведомства упоминается о недостатке в Чехии средств и специалистов для обеспечения кибербезопасности государственных институтов. Стоит обратить внимание на то, что наиболее критическая ситуация наблюдается в здравоохранении.

Также следует понимать, что в июне этого года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. Под удар попала десятая часть всей сети в стране. Атаки были многократными и продолжались от 40 минут до 1,5 часа несколько дней подряд. По оценкам СНБО, на сегодня в стране насчитывается почти 10 тысяч устройств, через которые могут быть осуществлены атаки на инфраструктуру провайдеров. В ведомстве подчеркивают, что этого вполне достаточно, чтобы на время парализовать украинский сегмент интернета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что сайт Зеленского столкнулся с масштабной атакой — на украинские государственные органы было осуществлено почти 20 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых на сайт главы государства.