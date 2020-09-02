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Боевой яд - немецкие врачи шокировали выводом о покушении на Навального

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Боевой яд - немецкие врачи шокировали выводом о покушении на Навального Меркель та Путін (фото — kremlin.ru)

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже больше недели находится на лечении в Германии. Специалисты лаборатории Бундестага нашли в его организме остатки боевой яда из группы "Новичок". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя федерального правительства.

По словам представителя Бундестага, официальный Берлин обращается в Москву с призывом о объяснения инцидента с политиком. Для этого Министерство иностранных дел страны вызовет российского посла для обсуждения ситуации на фоне новых данных.

В то же время немецкая сторона планирует предоставить всю необходимую информацию партнерам из Евросоюза и НАТО относительно состояния Навального. Это станет поводом для обсуждения совместной реакции на инцидент.

Берлин вскоре выйдет на контакт с представителями Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, российский оппозиционер утром 20 августа вылетел из Томска в Москву. На борту самолета ему стало плохо, борт приземлился в аэропорту Омска, Навального отправили в местную больницу.

Позже врачи не нашли никаких следов отравления, политика тем временем ввели в искусственную кому для лучшего восстановления. Впоследствии власти согласились выпустить его на лечение в Германию.

В Кремле изначально инцидента опровергали все утверждения об отравлении, хотя врачи из ФРГ четко объявили о наличии соответствующих признаков. Москва только ссылалась на то, что в России специалисты не нашли подобных следов.

Как сообщал ONLINE.UA, Берлин усилил свою позицию против России после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине. Председатель влиятельной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, идеи стратегического партнерства Берлина и Москвы пришел конец.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, отравления, Россия, полмтика, Германия
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