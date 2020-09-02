Команда Зеленского собирается на экстренное заседание - что происходит

2 сентября официально стало известно, что представители команды украинского лидера Владимира Зеленского в Трехсторонний контактной группе срочно соберутся, чтобы обсудить скандальные заявления о войне на Донбассе, звучавшие от заместителя главы делегации Витольда Фокина. Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратил внимание на то, что это не он принимал решение о назначении Фокина на эту должность. Что важно понимать, об отставке Фокина пока не говорят, но члены украинской стороны в ТКГ договорились собраться и обсудить все "спорные вопросы". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Леонид Кравчук отметил, что его заместитель должен обосновать свою позицию относительно войны на Донбассе. По его словам, скандальные высказывания Фокина обсудят на заседании, и каждый член делегации выскажет свое мнение.

"Это не наше решение (о назначении Фокина — ред.). Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента", — объяснил Кравчук.

По мнению украинского политика, так как решение о назначении Фокина на должность принимал не он, то и решать дальнейшую судьбу своего заместителя не может. Он обратил внимание на то, что их обоих пригласили в Офис Президента и предложили должности.

По мнению бывшего президента страна, Фокин имеет право высказывать собственное мнение. Однако политику нужно не забывать, что он уже "не просто Фокин, а он — заместитель главы делегации, член делегации Украины в Трехсторонний контактной группе". Если позиция Фокина противоречит, например, законпроекту, который приняла Рада, выражать ее он не имеет права.

Как сообщал ONLINE.UA, 31 августа спикер ВРУ Дмитрий Разумков официально сообщил, что в Верховной Раде уже есть обращения члена команды Владимира Зеленского и одного из представителей Украины в ТКГ Витольда Фокина о выборах на оккупированном Донбассе. Однако уже на следующий день глава парламента неожиданно для всех начал противоречить сам себе и заявил: ни одного обращения в парламент не поступало.