Попадет на карту ЕС - в Кабмине дали громкое обещание украинцам

Кабинет министров принял идею присоединения Украины к Европейской системы навигации. Вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила решение о соответствующей сделки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновницы.

По словам вице-премьерки, решение станет очередной кирпичом фундамента европейской Украины.

"Так же мы готовимся к саммиту "Украина-ЕС", который должен состояться под председательством Президента Украины уже осенью этого года и правительство одобрило, завершив внутригосударственные процедуры, решение о подписании соглашения и присоединения Украины к Европейской системы навигации. Это означает, что Украина физически теперь попадет на карту Европейского Союза", — заявила Стефанишина.

Она пояснила, одновременно украинская сторона продолжит диалог с официальным Брюсселем по интеграции в общеевропейское цифровой рынок.

"Сегодня приняли очередное решение в рамках вопросов интеграции этого рынка по электронной идентификации, признание документов и электронных подписей, которые создаются и используются в Украине", — подчеркнула вице-премьерка.

Напомним, евроинтеграция Украины продолжается с 2014 года, тогда официальный Киев подписал Соглашение об ассоциации с ЕС. С тех пор содружество стала одним из главных партнеров страны во многих отраслях.

Как сообщал ONLINE.UA, представители украинского правительства согласовали создание новой специализированной комиссии. Она будет заниматься вопросами координации выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Руководство нового органа будет состоять из чиновников, представителей Верховной Рады и Офиса президента, главой комиссии станет премьер-министр Денис Шмыгаль