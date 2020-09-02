Какой фактор больше всего влияет на развитие диабета - это нужно знать каждому

Ученые обращают внимание на то, что наследственность и ожирение — это два ключевых фактора развития сахарного диабета, от которого, к слову, страдают более 400 млн людей во всем мире. Новое исследование ученых из Британии подтвердило тот факт, что ожирение является наиболее весомым индикатором развития болезни. Что важно понимать, исследователи проанализировали данные 446 тыс человек, из которых у 31,3 тысячи был диагностирован диабет в возрасте 25 лет. Ученые оценили их генетические риски диабета и сравнили результаты с влиянием индекса массы тела на развитие болезни. Результаты исследования впервые обнародовали на сайте Европейской ассоциации кардиологов, передает ONLINE.UA.

По словам ученых, рост рисков развития диабета постепенно усиливался на фоне совокупных генетических рисков болезни. Кроме того, отмечается, что аналогичный эффект наблюдали и при увеличении индекса массы тела пациентов. Чем выше он был, тем вероятность развития диабета была сильнее.

"Сравнивая два фактора риска между собой, выяснилось, что высокий индекс массы тела, который наблюдается при избыточном весе и ожирении, гораздо чаще приводит к развитию диабета, чем генетические предпосылки. Большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать индекс массы тела ниже порогового значение, которое вызывает инсулинорезистентность", — отметил автор исследования Брайан Ференс.

Стоит обратить внимание на то. что похудение имеет решающее значение, когда у человека начинает развиваться гипергликемия, поэтому борьба с избыточным весом может уменьшить и прогрессирование болезни.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что поздний ужин опасен для здоровья человека — прием пищи поздно вечером вызывает проблемы с сердцем и может привести к сахарному диабету.