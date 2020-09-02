Соцсети бьют тревогу из-за новой экологической кататрофы на Черном море - что случилось

На берегу Черного моря нашли место массовой гибели птиц, что может указывать на опасную экологическую ситуацию. Инцидент произошел в районе населенного пункта Луговое на Николаевщине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию в Facebook женщины, отдыхала в упомянутой локации.

По ее словам, она заметила мертвых черных бакланов и "подозрительную пену".

"Прошлась минут 5 вдоль берега, насчитала 8 штук. Мужчина видел как один баклан прилетел, прошёлся между трупами своих собратьев и упал рядом. Все это случилось за час", — подчеркнула она.

Пользовательница соцсетей выразила сожаление по поводу гибели птиц и сомнение в безопасности купания в такой воде.

"Поговорила с администратором пляжа, говорит, вероятно, это сбросили химию с какого-то судна. Уже не первый раз, хотя до такого ещё не доходило. Вызвала полицию, задокументировали инцидент, составили протокол. Передали дело в следственный комитет. Жду оперативную службу. Птиц собрали, также взяли образец воды, будем настаивать на экспертизе", — добавила она.

Она позже обновила пост — на месте побывала оперативно-следственная группа, которая оформила протокол и забрала все тела птиц для экспертизы.

Напомним, это не первый экологический инцидент на Черном море, имеет резонанс в Украине. Недалеко от Одессы долгие месяцы находился танкер Delfi, который представлял угрозу для окружающих. Только в прошлом августа после многочисленных попыток судно подняли — его ремонтировать и транспортировать.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский политолог Кость Бондаренко предупредил о новой масштабной проблеме, которую в нашей стране привыкли игнорировать, — он обратил внимание на то, что очень много экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узкими вопросами, а глобальные проблемы их не интересуют.