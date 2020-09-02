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Кабмин срочно усилил запрет въезда на границах - в чем причина

Политика | Читати новину українською
Кабмин срочно усилил запрет въезда на границах - в чем причина Кордон України (фото — dpsu.gov.ua)

Украинское правительство провело в среду, 2 сентября, заседание, на котором принял решение об изменениях в постановление о запрете на въезд для иностранцев. Прежде всего речь идет об усилении режима. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Издание отметило, соответствующего вопроса не было в повестке дня Кабинета министров, его рассматривали вживую, когда началось обсуждение проблемы.

В предыдущем решении о запрете на посещение Украины для иностранцев сроком на один месяц нашли лазейку. Его ввели для того, чтобы остановить тысячи хасидов от паломничества в Умань, поскольку эпидемическая ситуация остается напряженной.

Впрочем, через упомянутый промах в документе отдельные группы паломников сумели пересечь границу. В новом решении представители правительства убрали возможность передвигаться Украины транзитом до 2 суток. В то же время расширен перечень родственников, которые могут прибывать в украинском из-за рубежа.

Отдельные хасиды прибывали, например, в аэропорт "Борисполь", во время паспортного контроля демонстрировали билет на рейс из "Жулян", однако направлялись в Умань. Именно такие инциденты пытался прекратить Кабмин.

Также на заседании внесли третью смену — в Украине пускать только тех лиц, которые учатся в учреждениях. Ранее аргументом об обучении пользовались люди, которые воспользовались краткосрочными курсами и пересекали таким образом границу.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о возможном продлении карантина после октября. Текущую ситуацию с коронавируса COVID-19 он назвал напряженной. Политик обратил внимание, речь не идет о возвращении ограничений в жестком формате.

Источник: Європейська правда Теги: Украина, карантин, безопасность, эпидемия, полмтика, границы, хасиди, коронавріус
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