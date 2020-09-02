Зеленский собрал срочное совещание из-за новой угрозы - что случилось

Сразу в двух украинских регионах в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары. Президент Владимир Зеленский по поводу этой угрозы созвал срочное совещание. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По обнародованным данным, площадь верхового пожара достигает 100 гектаров, в то же время общий объем возгорания охватил 400 гектаров.

Президента проинформировали об уничтожении огнем 8 домов в одном из поселков, насчитывающее до 150 в целом. Представители ДСНС привлекли для борьбы с угрозой всяческую необходимую технику и необходимое количество пожарных.

Пока местное население отказывается от эвакуации, которую им предложили.

"Предварительная причина пожара — возгорание свалки, из которого за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", — отметили в ОПУ.

Государственный лидер во время совещания заявил, что будет держать на личном контроле ликвидацию пожара.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", — заявил Зеленский.

Следует напомнить, недавно пожара охватывали и другие регионы Украины. Например, на Луганщине пламя привело к кратковременного прекращения огня в зоне ООС, потому что его невозможно было потушить из-за близости к фронту.

Как сообщал ONLINE.UA, 2 сентября официально стало известно, что представители команды украинского лидера Владимира Зеленского в Трехсторонний контактной группе срочно соберутся, чтобы обсудить скандальные заявления о войне в Донбассе, звучавшие от заместителя главы делегации Витольда Фокина.