Гороскоп на 03 сентября для всех знаков зодиака

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

При знакомстве со Стрельцом желательно — и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком — выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, — себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает — не любит. если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве — и боеспособность :)) Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, — однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Постарайтесь сегодня не очень ссориться с вашими коллегами. Даже если решить возникшие у вас разногласия не представляется возможным. Сделайте все возможное для того, чтобы сохранить хрупкий мир: он вам пригодится в этот день как никогда.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче вам следует особенно остерегаться возможных ожогов, постарайтесь быть бдительными в ситуациях, когда вы их можете получить. Кроем того, возможны боли в области шеи и головные боли.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Будьте готовы к неожиданностям. Нынче вам вполне могут подсунуть говядину вместо свинины, пирожок с капустой вместо пирожка с картошкой, землянику вместо клубники, или даже совершенно не заказанную вами муху в супе. Есть даже шанс быть банально обсчитанным в ресторане, впрочем — в любую сторону, могут и накинуть. Держите ухо востро.

Общий гороскоп для Овнов

Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете чувствовать себя усталым и потому ни на что не способным. К сожалению, ваш любимый человек вряд ли это заметит, поэтому будет требовать от вас внимания и заботы. Постарайтесь ему тактично намекнуть на то, что вы не способны дать ему все, что он хочет, в полной мере.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Ваш организм сейчас благодаря имеющимся у него силам, сам стремится к тому, чтобы быть здоровым, так стоит помочь ему в этом. Подходите к лечению грамотно, почаще прислушиваясь к себе.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день стоит провести под лозунгом "за спокойную жизнь", ибо стрессы и нервные срывы очень возможны. Посвятите это время себе, отдохните, потребуйте, в конце концов, свои недогуленные дни от отпуска! Просто пытайтесь наслаждаться жизнью и ни о чем не беспокоиться, и всё у вас будет хорошо.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня весьма высока вероятность того, что особенно большого выбора вам предоставлено не будет, либо его свобода будет так или иначе ограничена. Приложите усилия к тому, чтобы в результате вам не пришлось выбирать между невкусным и малосъедобным — отправляйтесь кушать туда, где гарантированно прилично готовят. В этом случае вы сможете хотя бы добротно пообедать, пусть даже не совсем тем, чем хотелось бы.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему настроению идеально будет соответствовать музыка 70- 80-ых . Кстати, и настроению вашего любимого человека тоже. Поэтому пусть она сопровождает вас на протяжении всего дня и особенно вечером, когда вы будете вместе, способствуя гармонии и идеальному взаимопониманию.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Вы любите сласти? Отлично! Сегодняшний день, и особенно вечер, просто созданы для поглощения гектолитров чая и заедания его килограммами всяческих печений, конфет, кексов, цукатов, сухофруктов и тому подобной дребедени. И не волнуйтесь за свои зубы — они вас еще переживут. Ну, разве что, чай несладким пить лучше.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня на вас будет лежать очень большая ответственность за будущее вашего любимого человека. Пусть будущее это будет недалеким и не очень значимым в масштабах Вселенной, все равно к этому делу нужно подойти со всей ответственностью. Так, как будто на карту поставлены жизнь и смерть.

Общий гороскоп для Близнецов

Вы, безусловно, — венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Чтобы вновь обрести себя вам срочно необходимо найти какую-то новую струю, попытайтесь найти её, и вы сразу увидите, как у вас изменится жизненный настрой и как преобразится ваша точка зрения на мир, такая пессимистичная в последнее время. Да и желания поработать прибавится значительно!

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день самостоятельные решения вряд ли вам навредят, поэтому принимать их вам весьма рекомендуется. Однако прежде чем воплощать их в жизнь, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вы будет готовы на любые подвиги, лишь бы хоть сколько-нибудь сменить вид деятельности. Хорошим решением была бы организация культурного мероприятия для сотрудников вашей компании. Если есть возможность, постарайтесь незамедлительно начать заниматься этим вопросом, пока инициативу не перехватил кто-то другой.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вам будут особенно полезны занятия плаванием, неважно, где вы собираетесь бултыхаться. Хотя, конечно, при наличии в пределах досягаемости теплого моря не стоит соваться в бассейн.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.

Кулинарный гороскоп для Раков

Не ставьте то, что не предназначено для особо длительного хранения в дальний угол холодильника. Оно может затеряться там практически, навечно, и если и будет найдено, потеряет к тому времени всякую съедобность.

Любовный гороскоп для Раков

В этот день вам важно не запутаться в том, что вы успели сказать вашему любимому человеку, а что нет. И что, кстати, вы говорили не ему, а его основному сопернику. Именно этот вопрос может стать сегодня серьезным камнем преткновения и доставить вам много разных неприятностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня ваша половинка будет вести себя довольно-таки непредсказуемо, и вам останется только гадать, что она выкинет в следующий момент. Придется вам быть на всякий случай готовым к любого рода неожиданностям и придумать, как на них реагировать, чтобы не растеряться в ответственный момент.

Кулинарный гороскоп для Львов

Вы рискуете узнать, каков незабываемый вкус торта, посыпанного содой вместо сахарной пудры. Будьте бдительны, пользуясь приправами, а также солью, сахаром и тому подобными субстанциями. Сегодня их будет очень легко перепутать.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день подходящее время для проведения комплексного обследования, особенно вам следует уделить подобной предосторожности необходимое время, если вы заметили некоторые ухудшения в своем здоровье.

Общий гороскоп для Львов

Вас, похоже, собираются надуть. Хотя, возможно, что это окажется невинным дружеским розыгрышем.

Бизнес-гороскоп для Львов

Если вы так и будет сидеть и ждать, пока дары жизни посыпятся на вас, как из рога изобилия, вы рискуете заработать массу проблем с осанкой и скверный характер, ибо так ничего и не дождетесь. Начинайте шевелится — нынче неплохой день для старта.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Как бы вам сегодня ни хотелось отвлечься от решения ваших проблем с вашей личной жизнью, делать этого ни в коем случае нельзя. Именно в этот день у вас появится уникальная возможность изменить всё в лучшую сторону, причём быстро и максимально безболезненно.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вы быстрее, чем обычно справитесь с вашими непосредственными обязанностями, какими бы трудными и многообразными они ни были. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы и для ваших коллег наступило такое же счастье. Может быть, тогда последние часа два удастся провести за целевым употреблением чая и кофе?

Кулинарный гороскоп для Дев

Лучше других сегодня для вас будут готовить там, где говорят по-испански. Или, по крайней мере, рецепты блюд некогда переводили с этого благородного языка. А уж паэлью вам кушать или буррито — это сами выбирайте. Кстати, помимо испанской и мексиканской есть еще несколько подходящих кухонь. Кубинская, например. Или чилийская. Найдете соответствующий ресторан?

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день звезды настойчиво рекомендуют Девам заняться укреплением вашего позвоночника. Посоветуйтесь с вашим врачом или тренером касательно тех упражнений, которые необходимо делать.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное — не подеритесь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вы будете на редкость капризны и разборчивы. В принципе — имеете право, но тем, кто будет пытаться вам угодить, не позавидуешь. Кушать, если, конечно, вы вообще сможете есть, лучше горячие блюда, и желательно — с гарниром, хоть это и непросто. Предпочтительно мясо, запеченное куском, шпигованное чесноком, перцем и морковью.

Любовный гороскоп для Весов

Вы готовы на всё, чтобы сохранить ваши отношения. А ваша половинка? Вы уверены в том, что то, что происходит между вами, нужно вам обоим? Если нет — попробуйте с ней обсудить этот вопрос, выяснить причины незаинтересованности, а потом совместными усилиями их ликвидировать.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня успешность ваших трудов будет связана с погодными условиями. Если они и не могут повлиять на вашу деятельность напрямую, то опосредовано — через ваше настроение — влияние окажут точно.

Общий гороскоп для Весов

Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вы, скорее всего, будете чувствовать себя исключительно хорошо. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не испортить это хрупкое равновесие и не жалеть завтра о сделанном и несделанном.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам стоит посвятить хотя бы несколько минут изучению деловой документации, которую вы не успели глубоко и подробно изучить накануне. Ну или хотя бы сделать вид, что вы читаете что-то важное. Это избавит вас от необходимости трудиться в какой-то другой области.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Нынче в обед неплохо бы откушать грибного супа. Можно — пюреобразного, из шампиньонов со сливками. Можно — классического из белых и подосиновиков с картошкой и кореньями. Главное — чуть-чуть свежей петрушки, кусочек свежего, еще теплого батона системы багет с золотистой хрустящей корочкой и достаточное количество времени для того, чтобы как должно насладиться неземным вкусом.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сейчас у Скорпионов наступает период высокой эмоциональной активности, и на фоне этого возможно обострение старых болезней, о которых вы и думать забыли. Будьте внимательны: сейчас высок риск возникновения заболеваний почек — не сидите на холодном.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто признать свое поражение в той или иной области, поэтому ему свойственно будет постоянно оправдываться или даже защищаться с помощью нападения, в первую очередь от вас, хотя вы ни в чем не виноваты. Постарайтесь это понять и принять.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваша работа не даст вам о себе забыть, даже если вы приложите все усилия для того, чтобы достигнуть обратного эффекта. Постарайтесь расквитаться с ней как можно быстрее, чтобы она не очень отвлекала вас от процесса наслаждения жизнью или хотя бы не расстраивала сильно.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче вы будете приятно удивлены хорошим самочувствием в течение всего дня. Не стоит терять такую возможность и сидеть всё время дома. Используйте вашу энергию по максимуму.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Вы можете оказаться объектом интереса со стороны человека, занимающегося сводничеством. Может, оно и неплохо — вам ведь явно добра желают. Толку, правда, наверняка не будет, но хоть какое-то развлечение.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Хотите экзотики? План действий таков — идете в зоопарк, находите самую что ни на есть экзотическую тварь с каким-нибудь непроизносимым названием, и выясняете, съедобна ли она, и где водится. После этого идете в соответствующий указанному региону мира ресторан и заказываете эту самую тварь. Почувствуете себя настоящим эстетом и гурманом.

Общий гороскоп для Стрелецов

Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на таковые.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете чувствовать себя значительно старше своего возраста. Может быть, потому что ваш любимый человек скоропостижно впадёт в детство, и вам придётся нести за его жизнь и здоровье полную ответственность? Или потому что именно на ваши плечи ляжет решение проблем вашего тандема?..

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Для любителей выделиться из общей массы, этот день, по крайней мере, с гастрономической точки зрения, особо удачным не будет. На сегодня лучшим выбором будут традиционные блюда, что-нибудь вроде классического набора "щи да каша". Впрочем, удовлетворить свои амбиции человека неординарного вы сможете, придя в ресторан с особо утонченной кухней и громогласно сделав этот заказ.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день ваше утро может оказаться не совсем добрым, в том числе и в том, что касается здоровья, однако это вовсе не значит, что таким же будет и ваш день. Постарайтесь смотреть на происходящее более оптимистично.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня велика вероятность того, что вы вступите в конфликт с законом. Вряд ли он окажется фатальным для вас и вашей карьеры, однако несколько неприятных минут пережить вам, к сожалению, придется. Постарайтесь все предусмотреть и замаскировать как следует.

Общий гороскоп для Козерогов

Сужая область своей деятельности вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишитесь ни вы сами, ни ваша фантазия.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Если бы вы знали, что все сложится именно так, как сложится, вы бы наверняка поступили иначе или хотя бы подготовили себя морально к другому исходу событий. Что ж, все предугадать невозможно, особенно некоторые сюрпризы, которые время от времени преподносит вам ваша личная жизнь.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не торопитесь сегодня соглашаться с тем или иным решением вашего начальства. Оно наверняка не окажется истиной в последней инстанции, и именно в ваших силах будет исправить вероятное недоразумение, которое впоследствии может оказаться фатальной ошибкой.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче вам жизненно необходим здоровый сон для того, чтобы чувствовать себя в норме и суметь справиться со всеми переживаниями, которые ждут вас в ближайшее время. Поэтому отложите в сторону все дела и хорошо выспитесь.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Не злоупотребляйте сегодня спиртными напитками. Т.е. вообще не берите в рот ни капли. В конце концов, даже среди безалкогольного пива встречаются умеренно отвратительные экземпляры. И не верьте злым сплетникам, утверждающим, что данный напиток вреден для здоровья. Отнюдь. Хотя, конечно, слегка растолстеть от него можно. Но, в конце концов, для этого и пиво-то не нужно — было бы желание.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 03 сентября 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Язык ваш — враг ваш. Даже при произнесении совершенно безобидной на ваш взгляд сентенции вы умудритесь задеть кого-то, от кого зависит ваш успех в том или ином начинании. Так что постарайтесь не острить в присутствии шефа и деловых партнеров.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вы поймёте, что впереди вас ждёт ещё очень много всего светлого, радостного и интересного; что ваши отношения с вашим любимым человеком только начинаются; что жизнь — прекрасная и замечательная штука. Постарайтесь запомнить это ощущение, удержать и никогда больше не терять.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче очень полезно будет провести массаж лица, а если у вас нет возможности выбраться в косметический салон, то вы легко можете выполнить комплекс специальных упражнений и у себя дома.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Легкое чувство голода, которое, возможно, вам придется пару раз испытать в течение сегодняшнего дня, вовсе не является настолько уж большой проблемой, честное слово. Тем более, что поблизости всегда найдется местечко, где это самое чувство можно будет с комфортом утолить. Чем-нибудь типа жюльена с грибами. И запить свежезаваренным ароматным чаем.

Общий гороскоп для Рыб

Умеренность — вот то качество, которое принесет вам сегодня наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс (если кто не знает, это — полное совершенство).