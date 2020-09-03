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Курс валют на сегодня 3 сентября - доллар дорожает, евро дешевеет

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 3 сентября - доллар дорожает, евро дешевеет

На четверг, 3 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 3 сентября цена доллара США составит 27 гривен 64 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 8 копеек, что в свою очередь на 27 копеек меньше чем в среду, 2 сентября.

В среду, 2 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.675/27.645 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.82/32.78 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:11:11, 03.09.2020

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