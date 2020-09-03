Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 3 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — в четверг, 3 сентября, зафиксировали 2430 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 128228 человек, из них 2710 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 59576 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 65492 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 3 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 4194 случая;

Волынская область — 5662 случая;

Днепропетровская область — 2518 случаев;

Донецкая область — 1549 случаев;

Житомирская область — 3471 случай;

Закарпатская область — 7788 случаев;

Запорожская область — 1708 случаев;

Ивано-Франковская область — 9685 случаев;

Кировоградская область — 833 случая;

г. Киев — 14158 случаев;

Киевская область — 5931 случай;

Львовская область — 15 116 случаев;

Луганская область — 373 случаев;

Николаевская область — 1372 случая;

Одесская область — 7813 случаев;

Полтавская область — 855 случаев;

Ровенская область — 9476 случаев;

Сумская область — 1629 случаев;

Тернопольская область — 6637 случаев;

Харьковская область — 9941 случай;

Херсонская область — 435 случаев;

Хмельницкая область — 2740 случаев;

Черновицкая область — 10624 случаи;

Черкасская область — 1670 случаев;

Черниговская область — 2050 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 3 сентября заболели уже более 26 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 285 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает миллион случаев. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,8 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 867 тысяч людей, вылечились – почти 18,5 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

При этом Кабмин предупредил украинцев, что в ноябре карантин в Украине будет продлен, так как ситуация с COVID-19 остается напряженной. В правительстве уверяют, что жесткий карантин, как весной, в стране вводить не будут. Однако, в красных зонах будут останавливать городской транспорт, закрывать учебные учреждения и развлекательные заведения.