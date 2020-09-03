Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 3 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — в четверг, 3 сентября, зафиксировали 2430 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 3 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 4194 случая;
- Волынская область — 5662 случая;
- Днепропетровская область — 2518 случаев;
- Донецкая область — 1549 случаев;
- Житомирская область — 3471 случай;
- Закарпатская область — 7788 случаев;
- Запорожская область — 1708 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9685 случаев;
- Кировоградская область — 833 случая;
- г. Киев — 14158 случаев;
- Киевская область — 5931 случай;
- Львовская область — 15 116 случаев;
- Луганская область — 373 случаев;
- Николаевская область — 1372 случая;
- Одесская область — 7813 случаев;
- Полтавская область — 855 случаев;
- Ровенская область — 9476 случаев;
- Сумская область — 1629 случаев;
- Тернопольская область — 6637 случаев;
- Харьковская область — 9941 случай;
- Херсонская область — 435 случаев;
- Хмельницкая область — 2740 случаев;
- Черновицкая область — 10624 случаи;
- Черкасская область — 1670 случаев;
- Черниговская область — 2050 случаев.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 3 сентября заболели уже более 26 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 285 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
При этом Кабмин предупредил украинцев, что в ноябре карантин в Украине будет продлен, так как ситуация с
Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил украинцам, как будут работать школы в период пандемии коронавируса. Он подчеркнул одну важную рекомендацию и предупредил, что если