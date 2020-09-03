Что на самом деле Лукашенко хотел сделать с Украиной - появилась шокирующая информация

Экс-президент Европейского совета и лидер Европейской народной партии Дональд Туск поделился с международным сообществом шокирующими данными — он впервые публично решился рассказать о том, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным многие страны, в 2014 году предлагал создать украинскую-белорусский союз с собой во главе. По словам европейского политика, именно таким образом диктатор делал вид, что пытается остановить команду главы Кремля Владимира Путина и агрессию РФ против Украины. Такими резонансными данным Дональд Туск поделился в интервью польскому порталу Onet, информирует ONLINE.UA.

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те наиболее жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств", — делится воспоминаниями Дональд Туск.

По его словам, это предложение прозвучало весной 2014 года. Тогда белорусский диктатор пытался всех убедить, что это единственный способ остановить Владимира Путина и разрушить его агрессивные планы.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец", — подчеркнул европейский политик.

По его убеждению, Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне — скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры.

"Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае положительную роль, независимо от того, какими были его мотивы", — отметил Дональд Туск.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Лукашенко неожиданно для всех пригрозил, что продолжение протестов против действующей власти в Беларуси приведет к гражданской войне.