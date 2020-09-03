У Зеленского довели до истерического припадка команду Путина - что случилось

Накануне состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу, на которой команда российского президента Владимира Путина устроила очередной скандал. Представители Кремля снова пытались выдвигать официальному Киеву ультиматум относительно выборов в ОРДЛО, в результате чего деятельность гуманитарной и политической подгрупп на заседании была заблокирована. При чем свои требования Россия выдвигает путем шантажа, отказываясь проводить обмен пленными пока Киев не уступит. На этот наглый шантаж представители команды украинского лидера Владимира Зеленского жестко поставили Кремль на место. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова, который от злости даже от видеосвязи отключался. О чем же все таки удалось договориться Украине и России, сообщила пресс-служба президента Украины, передает ONLINE.UA.

"В ТКГ сегодня без особых перемен. Россияне и их представители более-менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности — там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов. Шантажируют самым важным — обменом пленных. Отказываются даже согласовывать списки", — сообщил представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

В Офисе президента подчеркнули, что Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей по участков разминирования и участков разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращение о соответствии постановления о назначении местных выборов положением Минских договоренностей. Он пояснил представителям Кремля, что рассмотрение соответствующего вопроса украинским парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени. Тем самым Кравчук жестко поставил на место Кремль за попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и Президента Украины.

"ТКГ не правомочны оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", — напомнил россиянам Кравчук.

Участники украинской делегации в ТКГ в свою очередь отметили, что не ожидали такого уровня эмоциональности со стороны представителей российской дипломатии. Особенно ситуация накалилась после того, как Грызлов несколько раз в очередной раз заявил, что Россия является посредником на переговорах по Донбассу.

"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать — полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко, и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии — тот от злости даже от видеосвязи отключался", — отметил Казанский, комментируя итоги переговоров.

По результатам переговоров и сам Кравчук признал, что заседание было напряженным.

"Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то. Они протестовали, но я сказал, что мы не будем с ними советоваться насчет того, кому из нас выступать, а кому – нет. Было внутреннее напряжение. На встрече рассматривалось четыре вопроса, приняты определенные решения", — рассказал Кравчук по итогам заседания ТКГ.

В ОП уточнили, что несмотря на скандал, устроенный командой Путина на заседании, ТКГ удалось достигнуть ряда договоренностей. В частности, было согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Как известно, на предыдущем заседании ТКГ по Донбассу глава делегации Леонид Кравчук решил пойти на уступки Кремлю, который требует проведения местных выборов в ОРДЛО. Он уже подал соответствующее предложение в Верховную Раду, где должны принять решение об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября. Но в Кремле требуют, чтобы эти изменения были внесены в постановление немедленно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики так называемой "ДНР" поставили новый ультиматум Украине. Они уже 3 сентября угрожают уничтожить все укрепления украинских защитников на передовой, оборудованные после объявления перемирия на Донбассе.