США готовят новый безжалостный удар по режиму Путина - что происходит

Команда главы Белого дома Дональда Трампа мгновенно отреагировала на новую шокирующую новость про российского оппозиционера Алексея Навального. 3 сентября официально стало известно о том, что CША готовят новый санкционный удар против России и Владимира Путина. Эту информацию уже подтвердил представитель Совета национальной безопасности Штатов Джон Элиот. Кроме того, чуть позже помощник госсекретаря США Джордж Кент обратил внимание на то, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок" осложняет честную и прозрачную дискуссию с Кремлем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"США глубоко обеспокоены результатами (исследования вещества, которым отравили Навального — ред.), обнародованными 2 сентября. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", — подчеркнул Джон Элиот.

Американский чиновник напомнил, что российские власти уже не впервые используют нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".

"Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, на кого бы не указали доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", — отметил Джон Элиот.

Как уже отмечалось, 2 сентября власти Германии сообщили, что, согласно результатам исследования специальной лаборатории Бундесвера, Навального отравили "Новичком". Лидер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что даже не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, чтобы заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от комнады главы Кремля Владимира Путина. Кроме того, также стало известно, что посла РФ сразу же вызвали в МИД Германии. Также мгновенно отреагировали на скандал глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер Великобритании Борис Джонсон — они также требуют от Кремля немедленного расследования этого преступления.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк публично раскритиковал команду российского президента Владимира Путина из-за Украины и отравления Навального.